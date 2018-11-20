«مدائن» تحقق نموا متصاعدا في مؤشـراتها خلال 25 عاما

حققت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” نموا مضاعفا لمؤشراتها على مختلف الأصعدة، حيث أصبحت المؤسسة تتولى إدارة وتشغيل تسع مناطق صناعية موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وبمساحة إجمالية تزيد عن مائة مليون متر مربع، وتحتضن ما يقارب 2000 مشروع وبحجم استثمارات يقترب من ستة ونصف مليار ريال عماني، بينما يقترب عدد العاملين بمختلف مناطق المؤسسة مع نهاية 2017 من 55 ألف عامل، منهم قرابة 20 ألف عماني.

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