الشؤون الرياضية بشمال الباطنة تحتفل بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد

صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري:

احتفلت المديرية العامة للشؤون الرياضية بمحافظة شمال الباطنة بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد بحضور عدد من المدراء ورؤساء الأقسام وموظفي وموظفات المديرية ، وتضمن برنامج الحفل عروضا رياضية وقصائد وطنية وبعض الأهازيج التي قدمها بعض المشاركين في الاحتفالية . وأشار حسن البلوشي مقدم الحفل إلى أن العيد الوطني المجيد عرس بهيج تضاء فيه الأنوار ويوم وطني يترقبه الجميع على هذه التربة الطيبة ويجدد فيه الولاء والعرفان لباني النهضة الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ، وقال جعفر بن ابراهيم العجمي مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية إن احتفال الشؤون الرياضية بالمحافظة يأتي ضمن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد ويهدف إلى غرس الانتماء الوطني لدى العاملين في المديرية ، والتعبير عن معاني الحب والولاء لباني النهضة المباركة ، داعيا المولى عز وجل أن يمد في عمر حضرة صاحب الجلالة وأن يمن عليه بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب العُماني بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل العهد الزاهر لجلالته وحكومته الرشيدة ، وألقت الشاعرة أسماء الحوارية قصيدة وطنية عبرت فيها عن فرحتها بالعيد الوطني ، وقدمت طالبات مدرسة الكرامة عددا من العروض والفقرات المميزة ، كما عبر موظفو المديرية عن سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية داعين الله تعالى أن يمن على جلالته بالصحة والعافية والعمر المديد .