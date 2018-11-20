تصريح ترامب حول غابات فنلندا يشعل وسائل التواصل الاجتماعي

هيلسنكي ـ أ ف ب: ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي في فنلندا الإثنين بالتعليقات على تصريح للرئيس الاميركي دونالد ترامب اعتبر فيه أن الدولة الشمالية تتقي حرائق الغابات عبر تمشيط مساحاتها الحرجية. ولدى زيارته كاليفورنيا نهاية الأسبوع الماضي لتفقد الأضرار التي سببتها الحرائق، حمّل ترامب مسؤولية ما شهدته الولاية لسوء إدارة الغابات، معتبرا أن فنلندا وجدت الحل.

ونقل ترامب عن نظيره الفنلندي قوله إن الفنلنديين «يمضون وقتا طويلا في تمشيط (الغابات) وتنظيفها (…)، وهم لا يواجهون أي مشاكل». لكن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو قال الأحد لصحيفة إيلتا سانومات إنه لا يذكر التطرق لتمشيط الغابات لدى لقائه ترامب في باريس الأسبوع الماضي.

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