رئيس جامعة السلطان قابوس يتّوج الفائزين بالدورة الثالثة عشرة للمعرض السنوي للخط العربي في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية

* بدر العجمي والجلندى الطوقي وحسين الروشدي و محمد الشعيلي ومحمد الأنصاري و حمود البطاشي ينتزعون المراكز الأولى في مجالات المسابقة

متابعة ـ فيصل بن سعيد العلوي :

بخلاصة إبداعية تشّكلت بها قاعتا الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والفنون بديوان البلاط السلطاني , حيث احتفى الخط العربي وتشكيلاته بفرسانه العمانيين الذين شاركوا في الدورة الثالثة عشرة للمعرض السنوي للخط العربي في مجال الخط العربي التقليدي ، وخط الثلث الجلي ، وخط الثلث العادي ، و خط الديواني الجلي ، وخط الديواني العادي ، و خط الرقعة ، والخط الكوفي ، وخط النسخ إضافة إلى مجال التشكيلات الحروفية ..

وتوجت هذه الدورة الخطاط بدر بن حسن العجمي بالجائزة الأولى في مجال الخط العربي التقليدي في مجال الثلث العادي والنسخ والإجازة، فيما حصد الخطاط خالد بن سالم الجهوري الجائزة الثانية ، و في فئة خط الثلث الجلي والديواني الجلي والكوفي فمنحت الجائزة الأولى بالمناصفة بين الخطاط الجلندى بن حمود الطوقي و الخطاط حسين بن سعيد الروشدي، إضافة إلى الجائزة الثانية التي منحت للخطاط عبدالله بن أحمد العجمي عن المجال نفسه.

اما في فئة الخط الديواني العادي والرقعة فحصل على الجائزة الأولى كل من الخطاط محمد بن راشد الشعيلي والخطاط محمد بن حسن الأنصاري، اما الجائزة الثانية فمنحت مناصفة لكل من الخطاطة حليمة بنت حمود المحمودية والخطاط علي بن صالح الحراصي فيما انتزع الخطاط حمود بن عبيد البطاشي الجائزة الأولى في مجال التشكيلات الحروفية، وحصد الخطاط فيصل بن جلال البلوشي الجائزة الثانية، اما الجائزة الثالثة فمنحت للخطاطة أسماء بنت عبدالعزيز ، ونال الخطاط فهد محمد يامن الجائزة الشرفية في هذا المجال.

كان ذلك في الحفل الذي أقامته الجمعية العمانية للفنون التشكيلية تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس ؛ حيث سيستمر المعرض المصاحب للفعالية حتى 25 من الشهر الجاري ، حيث توّج راعي المناسبة الخطاطين والفنانين الفائزين بالمسابقة ، إضافة إلى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة التي تكونت من عبدالناصر بن إبراهيم الصائغ من السلطنة، وعدنان نور جاسم الشريفي من المملكة العربية السعودية، وعباس بن علي بن محمد من جمهورية العراق ، كما قام راعي المناسبة بالإطلاع على الأعمال المعروضة واستمع إلى شرح مفصل عن كل لوحة حيث احتوى المعرض على أكثر من 70 عملا فنيا في مجالات الخط العربي شارك فيه 59 خطاطا وخطاطة.

وحول هذه الفعالية قالت الفنانة مريم بنت محمد الزدجالية رئيسة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية ان “المشاركة في مثل هذه المسابقات و المعارض بحد ذاتها فوز لجميع المشاركين و حصيلة فكرية و ثقافية تضاف بلا شك إلى مسيرتهم في هذا المجال و مثمنين و مقدرين جهود الجميع من فنانين مشاركين و زوار و مهتمين كان لحضورهم دور في إنجاح مثل هذه التظاهرة الفنية التي تسعى بثبات لخلق بصمة خطية عمانية واضحة و إلى فتح مساحة التقاء بين الجيل القديم المحترف و الجيل الجديد”.