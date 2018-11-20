رأي الخليج 365: تطوير يخدم الشراكة المطلوبة

في آراء 21 نوفمبر,2018 نسخة للطباعة

يعد التدريب من أهم ركائز تنمية الموارد البشرية ومن أهم الوسائل في مراكمة المعرفة والإعداد البشري والذهني والبدني، ورفع المستوى المهاري، وتحسين الجاهزية والجودة، كما أنه من أهم الطرق المستخدمة في الإنماء المهني للكوادر القيادية والتنفيذية والعاملين.

لقد أدركت السلطنة مبكرًا أهمية التدريب وقيمته الحقيقية بجوار التعليم بمختلف تخصصاته لصقل المعرفة، وإعداد الكوادر البشرية القادرة على العطاء والإنتاج وقيادة قاطرة التنمية الشاملة في البلاد، حيث كان التدريب أحد الأهداف الأصيلة التي حرصت عليها مسيرة النهضة المباركة، انطلاقًا من الإيمان العميق لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن نهضة الأوطان لا تقوم إلا بسواعد أبنائها، ولهذا يجب أن تعلو النهضة العمانية الحديثة وترتفع أعمدة الدولة العمانية العصرية بسواعد أبنائها، وإذا كانت الاستعانة باليد العاملة الأجنبية فرضتها حتمية بداية النهوض في مرحلة لها طبيعتها المتسارعة بأهمية التحول إلى البناء والتعمير، فإن المراحل التالية يجب أن تتم بعقول وأفكار وسواعد أبناء عمان الأوفياء، وأجيال النهضة المباركة.

ومن هنا أتاحت حكومة جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ السبل الكفيلة بفتح فرص التدريب والتأهيل، وإعداد البرامج الخاصة بهما، وتشجيع جميع العمانيين، سواء كانوا على رأس العمل أو على مقاعد الدراسة أو باحثين عن عمل، على أن يحظوا بنصيب وافر من هذه الفرص، وذلك لما تستدعيه مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وأهمية إنجاز خطط وأهداف مراحل هذه المسيرة، ولما يعود ذلك بالآثار الطيبة والمرجوة على الكادر الحاصل على نصيبه من التعليم والتدريب والتأهيل، وعلى الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى التطور الذي حصل في مستوى التفكير والتخطيط والإنتاجية، واتساع النظرة إلى مجالات التنويع الاقتصادي وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى العائد المادي والمعرفي والخبراتي.

ومن يُمن الطالع ـ وبمباركة سامية من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى ـ أن يتزامن إطلاق “البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية للقطاعين الحكومي والخاص معًا” مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، حيث وجه جلالته ـ أبقاه الله، وكما أكد معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ـ بإطلاق برنامج وطني جامع يضم القيادات التنفيذية من القطاعين الحكومي والخاص يستوعب التطورات الكبيرة التي طرأت على مجالات العمل الحكومي والأعمال في العالم، ويبني على المكتسبات من البرامج الوطنية السابقة التي أطلقها ديوان البلاط السلطاني بغية تحقيق الأثر والمردود العام، وتزويد المشاركين بخبرات قيادية متقدمة بأساليب حديثة للعمل المشترك لتعزيز التنافسية وجهود التحول للاقتصاد الجديد بما يدعم توجهات السلطنة التنموية.

وتكمن أهمية هذا البرنامج الوطني في أنه جاء ليكرس حرص جلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، وأنه ترجمة عملية لهذا الحرص بأن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يقوم على قطاع واحد وهو القطاع العام، وإنما ينهض وينمو ويتقدم ويتطور بالشراكة الحقيقية والفعلية بين القطاعين، كما يكتسب البرنامج الوطني أهميته لجهة أنه يسعى حثيثًا نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة والتدفق المعرفي والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، وتوظيف ذلك في تطوير الاقتصاد الوطني ورفد التنمية الشاملة، وتحسين قطاعاتها. فمجال الأعمال اليوم بات يعتمد بصورة كبيرة وكلية تقريبًا على التقنيات الحديثة توفيرًا للوقت والجهد، ورفع مستوى العائد من الإنتاج الأرباح، والتوسع في المشروعات الخدمية والإنتاجية. ومن المؤمل أيضًا أن يسهم البرنامج الوطني في تعزيز سياسة التعمين في القطاع الخاص، وفتح فرص التنافس على شغل الوظائف القيادية بالقطاع.