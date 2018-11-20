نهضة تمد مساحة العمران

ولأن الإعمار هو الأساس الذي تنطلق منه الأفكار ويزداد به الإنتاج، وهو مراكز الثقافة والعلم .. عملت مسيرة النهضة المباركة على تحقيق الاستقرار للإنسان العماني في تجمعات سكنية شاملة لجميع المرافق والاحتياجات.

وفي هذا الصدد تستمر السلطنة ممثلة في وزارة الإسكان في مواكبة الاحتياجات التي تفرضها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لتعمل على تخطيط وتوفير الأراضي، خصوصًا السكنية منها، وغيرها من المشاريع الإسكانية.

وخلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري تم توفير أكثر من 18 ألف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة. كذلك تقدم السلطنة برامج إسكانية تتمثل في برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية وفقًا للقوانين التي تراعي الظروف المعيشية والاجتماعية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع ليبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية التي تم اعتمادها والارتباط بها خلال العام الماضي 242 أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ 5 ملايين و200 ألف ريال عماني.

كما تم الانتهاء من مشاريع بناء 168 وحدة سكنية مع مرافق عامة بقيمة 6 ملايين و815 ألفًا و343 ريالًا عمانيًّا، كما قاربت الانتهاء من إنشاء 46 وحدة سكنية بأكثر من مليون و980 ألف ريال عماني، فيما تواصل تنفيذ مشاريع بناء 28 وحدة سكنية ومساجد ومجالس ومرافق عامة في عدد من محافظات السلطنة بتكلفة إجمالية بلغت مليونًا و452 ألفًا و624 ريالًا عمانيًّا.

فهذه المشاريع الإسكانية تعد بمثابة مجتمعات عمرانية جديدة تسد احتياجات النمو السكاني، وتمد منجزات التنمية لمناطق متعددة.

المحرر