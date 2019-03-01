تراند اليوم : بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس على قناة تي أر تي1 trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى...

بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس على قناة تي أر تي1 trt1 التركية وموقع النور مترجمة الى العربية، حيث ينتظر الحلقة الملايين في الوطن العربي لاسيما وأنها ستشهد الكثير من الأحداث النارية التي قد تغير في مسار الجزء الخامس بصورة كبيرة، كما يشهد بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس استعادة أرطغرل لمنطقة سوغوت التي كان يحكمها من يد قبيلة الأمور بعدما عقد صفقه مع القائد المغولي ألينجاك، حيث وهمه بتسليم الأمير كيكاوس نجل السلطان السلجوقي غياث الدين، فيما يشهد بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس أيضاً تخطيط أرطغرل للقضاء على ألينجاك وطرده من منطقة القبائل التركية.



