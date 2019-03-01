تراند اليوم : بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس على قناة تي أر تي1 trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى...

بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس على قناة تي أر تي1 trt1 التركية وموقع النور مترجمة الى العربية، حيث ينتظر الحلقة الملايين في الوطن العربي لاسيما وأنها ستشهد الكثير من الأحداث النارية التي قد تغير في مسار الجزء الخامس بصورة كبيرة، كما يشهد بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس استعادة أرطغرل لمنطقة سوغوت التي كان يحكمها من يد قبيلة الأمور بعدما عقد صفقه مع القائد المغولي ألينجاك، حيث وهمه بتسليم الأمير كيكاوس نجل السلطان السلجوقي غياث الدين، فيما يشهد بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس أيضاً تخطيط أرطغرل للقضاء على ألينجاك وطرده من منطقة القبائل التركية.
بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس
ويأتي بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس يوم الأربعاء على قناة تي أر تي1 trt1 فيما تعرض قيامة أرطغرل الحلقة 138 مترجمة الى اللغة العربية يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، تخطت شهرة قيامة أرطغرل حدود تركيا ووصل إلى العالمية لاسيما وأنه حقق أكثر من 3 مليارات مشاهدة خلال عرض الأربعة مواسم الماضية، فيما يبث قيامة أرطغرل في أكثر من 85 دولة حول العالم، ويترجم الى أكثر من لغة.
بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس
أبطال قيامة أرطغرل
سردار غوكهان وكآن تاشانار وديدم بالتشين ووليا دارجان وجنكيز جوشكون ونور الدين سونماز وجافيت تشاتين جونر وتورجوت تونتشالب ومحمد شفيق وهانديه سوباشى وإنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيتش.