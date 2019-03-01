شاهد نت مسلسل بنات الملاكمة الحلقة 11…..متابعة حلقات مسلسل بنات الملاكمة

مسلسل بنات الملاكمة هو مسلسل سعودي إماراتي، ولاقت حلقات مسلسل بنات الملاكمة إقبالاً جماهرياً شديداً من قبل المواطنين في الخليج العربي خاصة، ويعرض مسلسل بنات الملاكمة الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ويعرض مسلسل بنات الملاكمة بشكل حصري لقناة ام بي سي 4 .

أعزائنا قراء موقع عرب فور نيوز في كل مكان، سوف يقدم الموقع تغطية دائمة ومستمرة لكل حلقات مسلسل بنات الملاكمة، كما سنقوم بوضع روابط مشاهدة الحلقات على شاهد نت فور عرضها فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل جديد عن مسلسل بنات الملاكمة.

مسلسل بنات الملاكمة

يعد مسلسل بنات الملاكمة أحد الأعمال الدرامية الإجتماعية، ويتناول مسلسل بنات الملاكمة قصة حياة مجموعة من الفتيات يعشن في حي تقليدي ويتمردن على الحياة التقليدية للفتيات، هؤلاء الفتيات قررن أن ينضموا لنادي الملاكمة الذي أسسته نجود أنور بعد أن انتهت من الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليان ابنة الجيران التي تتمني أن تثبت كيانها ووجودها داخل منزل يحكمه والد متسلط، شمس طالبة ثانوية تحلم بأن تصبح ملاكمة، أروى والتي عشقت الملاكمة وتود أن تصبح ملاكمة أيضاً، وبهذا يصبح نادي الملاكمة هو الملجأ والملاذ الأمن لهؤلاء الفتيات الذي يشعرهن بوجودهن وكيانهن، المسلسل يعرض من الأحد للخميس التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على قناة ام بي سي 4.

حلقات مسلسل بنات الملاكمة

ويتميز مسلسل بنات الملاكمة بالعنصر الشبابي، ويعد المسلسل أحد الإنتاجات الخليجية الكبيرة، حيث استطاع المخرج سمير عارف بمساعدة مجموعة من الفتيات اللاتي أثرن الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي أن يفرغ من تصوير مسلسل بنات الملاكمة، ويعد مسلسل بنات الملاكمة هو التجربة الدرامية الأولى للمخرجة الشابة أفنان القاسمي، تم تصوير مسلسل بنات الملاكمة على مرحلتين الأولى في العاصمة الإماراتية واستغرق قرابة شهرين، والثانية في العاصمة السعودية الرياض، المسلسل بطولة ميلا زهراني وفاطمة الحوسني وعبد العزيز سكرين وألاء شاكر ودانة أل سالم ودرة وعلي الشريف ومحمد مشعل وزهير حيدر وزارا البلوشي وغيرهم أخرين.

مشاهدة جميع حلقات مسلسل بنات الملاكمة

أعزائنا المتابعين في كل مكان، سوف نقدم لكم تغطية حية ومستمرة لكل حلقات مسلسل بنات الملاكمة فتابعونا، ولمشاهدة جميع حلقات مسلسل بنات الملاكمة يمكنكم الضغط على الروابط التالية:-

مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل بنات الملاكمة اضغط هنا.

مشاهدة الحلقة الثانية من مسلسل بنات الملاكمة اضغط هنا.

مشاهدة الحلقة الثالثة من مسلسل بنات الملاكمة اضغط هنا.

مشاهدة الحلقة الرابعة من مسلسل بنات الملاكمة اضغط هنا.

مشاهدة الحلقة الخامسة من مسلسل بنات الملاكمة اضغط هنا.

مشاهدة الحلقة السادسة من مسلسل بنات الملاكمة اضغط هنا.

مشاهدة الحلقة السابعة من مسلسل بنات الملاكمة اضغط هنا.

مشاهدة الحلقة الثامنة من مسلسل بنات الملاكمة اضغط هنا.

مشاهدة الحلقة التاسعة من مسلسل بنات الملاكمة اضغط هنا.

مشاهدة الحلقة العاشرة من مسلسل بنات الملاكمة اضغط هنا.

وسوف نقوم بوضع روابط باقي الحلقات فور عرضها فتابعونا، وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل جديد.