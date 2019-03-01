شاهد مسلسل غصون في الوحل الكويتي… حلقات مسلسل غصون في الوحل 2019

مسلسل غصون في الوحل، من أحدث المسلسلات الخليجية التي تبث عبر الفضائيات حالياً، فقد لاقا مسلسل غصون في الوحل صدى واسع وقبول لدي الجمهور الخليجي والعربي على حد سواء، فالمسلسل الكويتي غصون في الوحل استطاع أن يجذب أنظار العرب حول العالم، فمسلسل غصون في الوحل يضم عدد كبير من نجوم الدراما الخليجية الكويتية، ويجسد الدراما الخليجية، وقد عرضه عبر الفضائيات يوم 17 فبراير 2019، ليجسد تطور الدراما الخليجية الكويتية، ومسلسل غصون في الوحل يتضمن 30 حلقة درامية، يعرض حالياً بصفة يومية على شاشة ام بي سي، وسوف نتعرف معكم في السطور القادمة كافة الأخبار عن مسلسل غضون في الوحل، فتابعونا.

قصة العمل الدرامي مسلسل غصون في الوحل 2019

أحداث قصة غصون في الوحل، تتضمن قضية نفسية للنفس البشرية، من خلال دور النجمة الكويتية هدى حسين، وهي إمرأة في سن الأربعين، ولكنها عاشت حياة كلها ضغوط نفسية عنيفة، مما أثر على شخصيتها، وجعلها جامدة المشاعر متعجرفة، متسلطة، وانعكس ذلك على تعاملاتها اليومية، في العمل والبيت، فغصون، تعمل رئيسة قسم إحدى الوزارات، وتعكس شخصيتها على مجال عملها فهي ، غير محبوبة لدى زملائها بالعمل نظراً لشخصيتها الفظة المكروهة من الجميع.

فريق عمل غصون في الوحل 2019

يضم طاقم عمل غصون في الوحل باقة من ألمع نجوم الكويت، وهم الفنانة هدى حسين التي تجسد دور غصون.

ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم: فوز الشطي ومحمد الرشيد و أميرة محمد وعبد الله الطراروة وريم ارحمة وعبد الله السيف وسارة القبندي وعلي الحسيني ومحمد المنيع ومحمد الوادي و أحمد الهزيم وشهد سلمان.

إخراج: محمد دحام الشمري

مخرج منفذ: علي بدر رضا

ﺗﺄﻟﻴﻒ:منى النوفلي (مؤلف)

# الإعلان الرسمي لمسلسل غصون في الوحل 2019

مواعيد عرض مسلسل غصون في الوحل

بدأ عرض أولى حلقات مسلسل غصون في الوحل خلال شهر فبراير 2019، حيث يتم عرضه يومياً على شاشة MBC الفضائية بدأ من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

الآن مشاهدة حلقات مسلسل غصون في الوحل 2019

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