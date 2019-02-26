موعد (مسلسل فالنتينو) للزعيم عادل إمام مسلسلات رمضان 2019

مسلسل (فالنتينو) للزعيم عادل إمام، يشهد رمضان 2019، باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية المتميزة، التي يخوض بها كبار نجوم الدراما المصرية موسم الرمضاني 2019، ومن أهم مسلسلات الدرامية التي ينتظرها الملايين في مصر والوطن العربي، مسلسل النجم عادل إمام، حيث عودنا النجم أن يطل علينا النجم كل عام في الدراما التليفزيونية في رمضان بمسلسل جديد درامي كوميدي، يتميز فيه بخفه الظل المتميزة، فمسلسل رمضان 2019 للنجم عادل إمام مسلسل (فالنتينو).

موعد عرض مسلسل فالنتينو للنجم عادل إمام: رمضان 2019

مسلسل النجم عادل إمام مسلسل (فالنتينو) من المقرر عرضه على شاشة قناة CBC و CBC دراما

وإلى الآن لم يتم تحديد موعد عرض المسلسل الرمضاني (فالنتينو) وسوف يتم تحديث المقال بالمواعيد بتوقيت مصر والسعودية. مسلسل فالنتينو

فريق عمل مسلسل فالنتينو رمضان 2019

مسلسل (فالنتينو) بطولة النجم عادل إمام

ويشاركه العمل كلاً: من النجمة دلال عبدالعزيز، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتي، وطارق الإبياري، ووفاء صادق.

الإخراج : رامي إمام

الإنتاج : ماجنوم للإنتاج الفني.

قصة مسلسل فالنتينو للنجم عادل إمام

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي،حيث يجسد الفنان عادل إمام دور ” نور عبد المجيد”، حيث يمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس “إنترناشيونال” يديرها، وهو رجل متزوج من امرأة متسلطة وله منها 3 أبناء، حيث تتوالى الأحداث ويتورط فيها البطل نور الدور الذي يجسده النجم عادل إمام في العديد من المشاكل، وفيها يتزوج مرة أخرى من امرأة اصغر منه سناً ، وتتطور الأحداث مما يؤدى إلى خلافات بينه وبين زوجته الأولى.