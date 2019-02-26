شاهد اونلاين

تراند اليوم : الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع...

0 نشر
0 0 تبليغ

ينتظر الجمهور الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه، وسبب أن ينتظرها الجمهور هو لقوة أحداثها وعدم الملل منها، وذلك بمجرد انتهاء الحلقة 136 قيامة أرطغرل، فهي يتم عرضها يوم الأربعاء غدًا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وذلك في تاريخ 27 فبراير الجاري، وأيضًا يتم عرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا في نفس اليوم، وبعدها بساعتين يتم عرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل مترجمة على موقع النور .

الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه


ويتم عرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه، يوم الخميس المقبل 28 فبراير مترجمة على عدد من القنوات العربية مثل قناة اليرموك الأردنية وقناة قطر وقناة الوطن وقناة فور شباب وقناة دعوة.

وترصد "الخليج 365" أبطال الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه: 

قيامة أرطغرل 137 بطولة 
سردار غوكهان 
كان تاشانار 
ديم بالتيش 
عثمان سويكوت
أنجين ألتان دوزياتان 
إسراء بيلقيش 
هوليا دارجان 
ومن إنتاج تيكدين فيلم
ومن تأليف محمد بوزداغ 
ومن إخراج متين قوناي

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى