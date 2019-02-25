تراند اليوم : الإعلان الثاني قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس – دخول أرطغرل على ألينجاك بعد تهريب كيكاوس

الإعلان الثاني قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس – دخول أرطغرل على ألينجاك بعد تهريب كيكاوس نجل السلطان غياث الدين الذي قتل على يد المغول وتشهد قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس أحداث شيقة لاسيما وأن القائد المغولي ألينجاك توعد أرطغرل بعد إختطاف كيكاوس الذي أسند إليه جنكيز خان مهمة تأمينه حتى يصل الى مقر الحكم وذلك بعد أن أبرم المغول والبيزنطيين إتفاق لتسليمة ولكن تخطيط أرطغرل وقف حيال ذلك وشهد الإعلان الثاني قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس تنبه دراغوس لأرطغرل بأن ألينجاك سيهاجم قبيلة الكاي دون أن يرحم أحد من أجل إستعادة الذهب وكيكاوس بعد أن فقدهم على يد أرطغرل.







الإعلان الثاني قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس



وطرح موقع النور الإعلان الثاني قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس منذ قليل تمهيداً لعرض أرطغرل 137 الجزء الخامس يوم الأربعاء القادم على قناة تي أر تي1 التركية trt1 ويعتبر موقع النور متخصص في ترجمة المسلسلات التركية فيما تحرص عدد من القنوات على رأسهم قناة اليرموك الأردنية ودعوة على عرض أرطغرل 137 الجزء الخامس ومن المزمع أن تشهد أرطغرل 137 الجزء الخامس تخطيط أرطغرل للقضاء على المغول خاصة وأن جيش الأخير بقيادة ألينجاك قد قرر مهاجمة قبيلة الكاي وقتل كل من يعترض على وجودهم بقيادة المتعاون معه بيبولات رئيس قبيلة الأمور. احداث قيامة أرطغرل 137



