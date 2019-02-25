الآن مسلسل غصون في الوحل الحلقة السادسة 6 شاهد نت يوتيوب

يبدو مسلسل غصون في الوحل محض اهتمام الكثير من عشاق الدراما العربية والمسلسلات التليفزيونية، حيث انطلق الموسم الأول لمسلسل غصون في الوحل يوم السابع عشر من فبراير الجاري، وقد حظي مسلسل غصون في الوحل على متابعة أعداد كبيرة جداً في الوطن العربي وخاصة في دولة الكويت الشقيقة، وهناك الكثير ممن يتابع مشاهدة مسلسل غصون في الوحل العمل الكويتي المتميز الذي نجح في تقديم دراما تليفزيونية ناجحة منذ انطلاقه.

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غصون في الوحل الحلقة السادسة 6 شاهد نت

ترجع قصة مسلسل غصون في الوحل إلى شخصية البطلة وهي غصون الحاقدة والتي تقوم بتقديمها الفنانة هدى حسين وفي أحداث المسلسل تظهر بدور امرأة في عمر الأربعين من حياتها ممتلئ قلبها بالحقد وتعاني من عقد نفسية كثيرة، والتي أدت لتحويها إلى انسآنه شديدة جداً في التعامل مع الآخرين.

ونستعرض عليكم أبطال مسلسل غصون في الوحل وهم: هدى حسين والتي تقدم دور غصون – فوز الشطي في دور بدرية – لطيفة المجرن في دور شريفة – ريم ارحمة في دور روان – أميرة محمد في دور ابتسام – عبدالله الطراروة في دور فهد – عبدالله السيف في دور فواز – محمد الرشيد في دور خالد، وغيرهم.غصون في الوحل الحلقة السادسة 6 شاهد نت

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 6

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