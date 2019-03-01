أبرز التوقعات الفلكية عن الشهر الثالث شهر آذار مارس 2019

مهنياً: قد يكون شهر الفرص والمبادرات لكن النجاح لن يأتي بسهولة بل يتطلب منك جهوداً كبيرة. كن جاهزاً ومستعداً بشكل كامل لأنه شهر امتحانات وضغوط. لا تناسبك الارتجالية. ان وجود كوكب عطارد في الحوت متراجعا في وكوكب اورانوس يدخل برج الثور ما يحتم عليك التروي والانتظار كذلك يتحدث الفلك عن وجود الشمس في برج الحوت حتى تاريخ 20. ستكون الفترة الأولى هذه مقلقة ومتشنجة تسبب لك التوتر لاسيما في الأيام الأقل حظاً. تكثر متطلبات الآخرين وقد يفرضون عليك وجهات نظرهم وآرائهم يصل هذا الشهر ثقيلاً تضطر خلاله للتكيف مع ظروف ليست سهلة. لكنك تنجح بفضل الليونة والمهارة التي تتمتع بهما. لا تنقصك الجرأة ولا الشطارة. أنت انيق وماهر في الحوار، سلس في النقاش ولطيف في المواجهة.بادر الى تجنيد كل طاقاتك ومواهبك لعبور الأزمات الطارئة بأقل ضرر وخسارة ممكنة. لا توجه اللوم إلى أحد ولا تتفوه بكلام جارح في فروة غضبك. حاول قدر الإمكان ضبط النفس وتهدئة الاعصاب. أما بالنسبة الى الجزء الثاني منه فهو سيكون أفضل. فبعد أن امتُحنت كفاءتك واختُبرت قدراتك، ستبدأ تدريجياً بلمس الدعم والتكاتف مع قضيتك. وإني أدعوك بدوري الى الراحة والى مراقبة سير الأمور وربما إعادة تقييمها وتصحيح الأخطاء في حال وقوعها.

إشحن نفسك بالطاقة الإيجابية لتستعيد زمام الأمور من جديد ولتعود الى موقعك أقوى من قبل وأكثر ثبات وثقة بالنفس.

عاطفيًا: تتلقى دعوات كثيرة وعروض وصداقات مناسبة جدا مدعوما من كوكب الزهرة من برج الدلو الصديق الذي يجعلك عاشقا حالما فأنت جريء وفضولي وبالتالي سوف تجرؤ على إشباع فضولك من خلال عيش تجارب جديدة تغني ثقافتك ومعرفتك ومخيّلتك. كما ستكون على موعد مع غرام ساحر أو تبني صداقة جديدة، وتحتفل بحدث عائلي سارّ وسط العائلة والمقرّبين. إنّ الجزء الاوّل من الشهر يشجّع على التعارف والخروج للقاء الناس والأصحاب، كما يسمح لك بالاختلاط بوجوه جذابة فتُغدق عليها بالنصائح وبالاهتمام. وسيسمح لك القدر بممارسة هواياتك المفضلة وبلعب دور ناشط في محيطك الاجتماعي والعائلي. قد تأخذ مبادرةً تلاقي صدى هامًّا فتجمع شمل العائلة أو تساهم في عقد مصالحة.

أهم الأحداث

1- مهنياً: الأحداث المشجعة تدفعك إلى الأمام وتنسيك الماضي، بانتظارك حدث جميل ووعود وأخبار طيبة.

عاطفياً: ترتفع المعنويات وترغب في اتخاذ قرار حاسم، وتبدو متحمساً لادخال شيء جديد على حياتك العاطفية.

صحياً: تميل إلى الإكثار من المنبهات وتعرض نفسك لمزيد من العصبية، عليك أن تتمتع بالأجواء الإيجابية حولك وحاول الاهتمام بصحتك أكثر.

2- مهنياً: تبدو واثقا بنفسك ومنفتحاً على كل الآفاق، وقادراً على إدارة الآخرين بحكمة، وتفرح لانفراج مالي أو نجاح صفقة تجارية.

عاطفياً: تبدو الانفعالات العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائياً، عقلك الراجح يوحي بالثقة، وأسلوبك في التعامل مع الشريك متزن وسليم.

صحياً: تمضي وقتاً طويلاً جالساً وراء مكتبك، عليك بالاسترخاء والقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة وذلك لتحسين حركة الدورة الدموية.

3- مهنياً: النصيحة الأولى هي في قبول التسويات والتنازلا، تنازل عن بعض الشروط واهتم بالشؤون المهنية وتحمّل مسؤولياتك بجدية.

عاطفياً: تحب التلاعب بمشاعر الطرف الآخر، وعلى الرغم من حبك له، إلا أنك لا تحب أن تكون صريحاً معه وتحب أن تظهر عكس ما في داخلك.

صحياً: يمكن أن تصاب بآلام في الرأس بسبب كثرة التفكير في كل شيء حتى في الأمور التي لا تعنيك.

4- مهنياً: تجن!ب الاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون.

عاطفياً: تعاني إهمالاً وفتوراً في حياتك العاطفية، لذلك الجأ إلى كل طاقاتك الذهنية ومرونتك لمعالجة الوضع ولا سيما اذا كان الحبيب من برج الثور.

صحياً: لست معتاداً على كثرة المواجهات وهذا يهد من نشاطك، وإذا كنت قلقاً حاول لقاء الأصدقاء للتخفيف من هذه الضغوط.

5- مهنياً: يوم خال من الحماسة والطاقة، خفف عنك الأعباء المهنية، لكن لا تهمل الواجبات حتى لو شعرت بالتعب والتوتر.

عاطفياً: كُن متحفظاً جداً في حياتك العاطفية والاجتماعية، ولا تتهرب من المسؤوليات العائلية.



صحياً: عليك الحفاظ على حياتك الصحية من الأمراض المعدية، فأنت لا تنتبه إلى كثير من التفاصيل التي قد تؤذيك.

6- مهنياً: يحمل هذا اليوم جديداً وأحداثاً مميزة، ويحصل تغيير في حياتك المهنية، وترى أن عليك مضاعفة تحرّكاتك واتصالاتك، فتتلقى مساعدة لم تكن تتوقعها.

عاطفياً: إذا كنت عازباً تحتاج إلى أن تكون أكثر قرباً من الشخص الذي تحبه وتحتاج إليه، وأحد مواليد الدلو يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة.

صحياً: تتعرض لحالات الضغط التي تؤثر في حيويتك، ابتعد قليلاً عن الضجة وتردد إلى أماكن هادئة لتسترجع قواك وحيويتك.

7- مهنياً: لا تتوقف عند العراقيل بل سر إلى الإمام، صوِّب بوصلتك بمهارة وسوف تبلغ هدفك، وتتقدم بفكرة جديدة أو بمشروع يفتح أمامك آفاقاً متعددة.

عاطفياً: تجد نفسك قادراً على اتخاذ خطوة مناسبة لدعم العلاقة العاطفية منطلقاً من أسس متينة وسليمة، وتطرح أفكاراً وحلولاً لمشاكل صعبة.

صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك هذا اليوم، وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق، ولكن تريث واستفد من هذه الحيوية ولا تبذرها كلها.

8- مهنياً: تبدو خلاقاً وقادراً على العطاء الكبير، وتكون حيويتك في أوجها، ربما تفكر في إعلان أو في ترويج أو تتلقى خبراً ساراً.

عاطفياً: نظّم وقتك جيداً تفادياً لأي تقصير في الواجبات أو تأخير في الالتزام مع الشريك، وبهذه الطريقة تصون علاقتك العاطفية من أي اهتزاز.

صحياً: التمارين الروحية تساعدك على توسيع آفاقك وبلورة أفكارك، وربما تشعر بقليل من الملل هذا اليوم وتحاول القيام ببعض النشاطات لإبعاد التشنجات عنك.

9- مهنياً: الوضع السيئ سببه الركود والفوضى، لا تسلط الضوء عليك وحاول أن تعمل في الظل بعيداً عن لفت الأنظار، فمشاكل صغيرة في العمل قد تولد نفوراً بين الزملاء.

عاطفياً: إنه الوقت المناسب لتنعم مع الحبيب بعطلة تقربكما أكثر، وتكون فرصة لإعادة شحن الطاقات وتجديد شهر العسل.

صحياً: يطرأ بعض التحسن على صحتك وينعكس هذا على عافيتك وتزداد نشاطاً وحيوية، وهكذا تستطيع تلبية حاجات الحبيب ورغباته.

10- مهنياً: لا تعلق آمالاً على نتائج أي جهد أوعمل، بل قد لا يقدر أحد جهدك، أنت لست على الساحة وحدك، لا تنس هذا، وبالتأكيد لا تستفز أحداً كي لا تعاقب.

عاطفياً: تفاجئك تصرفات الشريك ولا تفهمه جيداً، غير أن المراقبين من الخارج واثقون أن للسبب علاقة بك كونك مشتت الذهن وتفتقد التركيز الكافي.

صحياً: تتغلب على جميع المشاكل الصحية، وتزداد نشاطاً وتمارس رياضتك المفضلة، وتأخذ الأمور بخفة ومرح حتى تبقى دائماً متفائلاً.

11- مهنياً تعرف لقاءً مهماً أو معاودة لقاء يترك أثراً لديك، ومن الممكن أن توقع عقوداً مالية، وتبدو فرحاً بما يحصل.

عاطفياً: تعيش علاقة حميمة جداً مع أحد مواليد برج السرطان، يمكن أن تتحول في أي وقت إلى علاقة أعمق، وخصوصاً أن يكن لك إعجاباً متزايداً.

صحياً: تتوتر أعصابك وينتابك القلق حين ترى أن الأمور لا تجري كما تشاء، وأن الظرف يعاكسك في كل ما تقوم به.

12- مهنياً: تترك انطباعاً جيداً في أثناء حفل أو اجتماع، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، فتكثر الاتصالات بك للحصول على خدماتك.



عاطفياً: تخيم اجواء عذبة ورومانسية فتبدو الشؤون العاطفية أكثر أهمية بالنسبة إليك، وقد تقع في الغرام إذا كنت عازباً أو يحصل ما هو مفاجئ في إيجابياته، فتقرر الزواج.

صحياً: ابتعد عن الأشخاص أصحاب الأذية وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت لتسترضي وتهدئ أعصابك.

13- مهنياً: تجنب مخالفة القانون وتحاش الجدال والانفعال، ضاعف انتباهك في أثناء خوض المحادثات، وانتبه لكل كلمة تتفوه بها فقد تؤخذ عليك.

عاطفياً: تشرق بجاذبية وحرارة مميزتين، تبدو أكثر حماسة وتجاوباً مع العروض العاطفية، وتدخل فترة من اللقاءات الممتعة وأجواء الحب والحنان والتقارب.

صحياً: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة، وتمتع بالأجواء الجيدة، ووفر طاقة إيجابية قدر مستطاعك.

14- مهنياً: تسلح بالصبر في هذا اليوم الذي يتطلب منك الحذر والتروي، تشكو المسؤوليات المتراكمة، وتتذمر من اتهامات ظالمة وتختلف مع أحد الزملاء.

عاطفياً: يتغير قدرك العاطفي وتعيش شهر عسل أول وثانياً، وتتلقى دعوات كثيرة فتلتقي أناساً متنوعين وتترك أثراً هائلاً وإيجابياً أينما حللت.

صحياً: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، والسبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ مدة.

15- مهنياً: تتمتع بحماسة وتشرق بنجومية هائلة بحيث تتضاعف شعبيتك وجاذبيّتك، وتبدو متألّقاً وحيوياً وتلفت الأنظار حيثما ذهبت.

عاطفياً: تثير بعض الأمور العالقة والذيول المختبئة، وتظهر المستجدات خلال هذا اليوم السلبي، لذلك كن ذكياً ولا تسمح لأي أمر أن يطالك على حين غرة.

صحياً: ضع حياتك الصحية في المقدمة فأنت من الأشخاص الذين يهملون كثيراً في حياتهم الصحية، يجب عليك تجنب ذلك في الأيام المقبلة.

16- مهنياً: لا تكن عنيداً فقد تضطر للعودة عن قرار معيّن أو تعديل رأي ما، لا تتكابر ولا تفرض رأيك، بل خذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة.

عاطفياً: بالإمكان ضبط التوترات العابرة وحماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدات بتعقل وروية.

صحياً: عليك التحلي بالأعصاب المتينة والثقة بالنفس، لا تنجرف وراء الانفعالات فقد تودي بك الى الأخطار.

17- مهنياً: تتمتع بحصانة كبيرة وكمّ هائل من الحظوظ والفرص، وربما تواجه تحدياً من أحد المسؤولين المطالبين بتسليم الأعمال في الوقت المحدد والمتفق عليه، فلا تلعب بالنار.

عاطفياً: حافظ على مصداقيتك ومناقبيتك وتصرّف بمسؤولية عالية، أما إذا تعرضت للاستفزاز من قبل الشريك فلا تنفعل.

صحياً: احذ المبالغة في السهر أو الإفراط في الطعام لئلا يتغير كل نظامك الحياتي فتصاب باضطرابات صحية متعددة.

18- مهنياً: يوم إيجابي يطمئن فيه بالك وتتوضح بعض الأمور أو تنتهي من خلال جهد شخصي، وتناقش بثقة وتنجح في كسب مودّة الآخرين.

عاطفياً: على الرغم من ظهور غيمة رمادية بين الحين والآخر، لن يكون الجوالعام عاصفاً، لذلك أدعوك إلى اتخاذ مواقف لينة وإيجابية إذا أمكن.

صحياً: إذا أردت أن تتحكم في شهيتك، يجب أن تكون صاحب إرادة قوية لا تضعف أمام الأطعمة المغرية التي تضرك كثيراً.

19- مهنياً: القمر المكتمل في العذراء يولد لك طاقة سلبية وبعض التوتر ويتطلب انسحاباً من مكان غير آمن.

عاطفياً: قدم تنازلاً معيناً في سبيل إظهار نيات حسنة، أما إذا كنت منتظراً تجاوباً كبيرا فقد يخيب أملك.

صحياً: تحاول أن تبتعد عن الضغوط والمواقف التي تسبب لك التوتر والقلق، وعلى الرغم من أنك لا تلتزم بتناول الأطعمة الصحية، إلا أنك تحاول ألا تتناول الأطعمة الدسمة.

20- مهنياً: لاحق عملك شخصياً وبدقة تفادياً للإخفاق، وقد تظهر تحديات من خلال دعوى قضائية نتيجة مخالفة القوانين.

عاطفياً: جاهد لحماية استقرارك، فقد يكون لانفعالك الشديد أثر سلبي لدى الطرف الآخر، وبصراحة، أدعوك الى التغاضي عن السلبيات في شخصية حبيبك وتصرفات.

صحياً: تحافظ على صحتك جيداً، وعلى الرغم من عدم تحكمك في مشاعرك وانفعالاتك، إلا أنك تحاول دائماً أن تأخذ وقتاً من الراحة والهدوء حتى تبتعد عن الضغوط والتوتر.

21- مهنياً: إحم معنوياتك من التراجع والتشاؤم، تستعيد حماستك وجرأتك، وتسمع جواباً يفرحك كثيراً لأنه يحمل خبراً ساراً كنت تنتظره على أحر من الجمر.

عاطفياً: تستاء من تصرف الشريك وتأخذه على محمل شخصي لتتأزم الأمور، وربما يمنعك لاحقاً كبرياؤك من الاعتذار أو التنازل.

صحياً: وضعك الصحي بحاجة إلى اهتمام، وكن حذراً من بعض المنتفعين والمتطفلين.

22- مهنياً: لا تنتظر حصول المشاكل ونشوب الخلافات، بل امنع حصولها في الأساس، تذكر أنك صاحب الطاقة السلبية والمتوترة ومن المستحسن أن تضبط انفعالاتك.

عاطفياً: تتحول علاقتك بأحد مواليد الجدي إلى قصة حب، فكلاكما يتمتع بحب الحياة الصاخبة والأحاسيس المتأججة.

صحياً: إحذر توتراً وتشنجاً يسودان الأجواء، أنت على طريق تغيير وانتقال إلى جديد، وقد يحصل هذا الأمر فجأة وبصورة غير متوقعة.

23- مهنياً: يوم مثقل بالاعباء، قد لا تجد الوقت الكافي لإنجاز كامل مسؤولياتك الروتينية بسبب توتر أو قلق عابر.

عاطفياً: تتداخل الشؤون العاطفية بالأمور المهنية، فإذا شعرت بالتعب فاختر الانسحاب والراحة بعيداً عن الضغوط.

صحياً: لتعبك النفسي أثر هائل على مجرى الأمور، ومن الضروري الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص العدائيين كلياً.

24- مهنياً: تطمئن هواجسك وترغب في تغيير موقعك وتلطيف الجو، تتسارع الخطوات والاتصالات، ولكن وضّح كلامك جيداً تفادياً للالتباس.

عاطفياً: قد لا يتجاوب الحبيب معك بالقدر المطلوب، بل يتحرك بالاتجاه المعاكس لمصلحة العلاقة، لذلك يتوجب عليك التدخل لمراعاة ظروفه وتفهمها.

صحياً: يكون الوضع الصحية متطلباً ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعاني منها.

25- مهنياً: تعاني صعوبة في التواصل مع الآخرين، وتمر بيوم من الشكوك، وقد تقدم على مبادرة جيدة لكن إحذر الأخطاء لأن التعويل عليك كبير.

عاطفياً: العلاقة العاطفية تشعرك بالأمان وتساعدك على الصعيدين الاجتماعي والمهني، فتكون مرتاح البال والضمير.

صحياً: لا تجازف بسلامتك انت بحاجة إلى الهدوء والأجواء الإيجابية، لذلك رفه عن نفسك لتحمي معنوياتك من التراجع.

26- مهنياً: تكون اكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وتتبنى وجهة نظر جديدة.

عاطفياً: يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهات النظر بينك وبين من تحب.

صحياً: كن حريصاً على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في عملك أو في مختلف النشاطات التي تنوي القيام بها.

27- مهنياً: تحقق رغباتك الكبيرة هذا اليوم أو تعبّر عنها وتكون قادراً على استقطاب التأييد من أعلى المستويات.

عاطفياً: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل أو تحضّر لمشروع ارتباط سرّي ترى أنه الأفضل لك عاطفياً.

صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضرّ.

28- مهنياً: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفياً: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف.

صحياً: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجاً وتعالجها بالأدوية الضرورية.

29- مهنياً: تشعر برغبة في السفر أو في تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية خارجية يمكن أن تساعدك في إنشاء شركة كبيرة.

عاطفياً: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبوراً وموضوعيّاً.

صحياً: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.

30- مهنياً: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.

عاطفياً: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة مع الحبيب، وأولها تجديد شهر العسل.

صحياً: غالباً ما تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.

31- مهنياً: قضايا مالية واستثمارية، وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك.

عاطفياً: يكون الشريك مهتمّاً بك جداً ويُظهر لك محبّته، ويشير هذا اليوم إلى مغامرة أو سعي لكسب قلبه وممارسة سحرك عليه.

صحياً: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائماً بسلام.