تناقض ثم ارتياح يسيطر عليك حتى نهاية الشهر

أبرز التوقعات الفلكية عن الشهر الثالث شهر آذار مارس 2019

مهنياً: يسيطر عليك شعور بالتعب والإجهاد نظراً لضعف الفرص وفراغ الحظوظ الأمر الذي يسبب لك القلق وذلك في الأسابيع الثلاثة الأولى. قد تعيش فترة إرباك وفشل أو خسارةأو ربما تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر. حاذر من سوء تفاهم أو اصطدام بآراء الآخرين. قد تعاني مطلع الشهر من تأخير وخيبة وإحباط نظراً لموقع الشمس في برج الحوت ليل 20. لن تحصل على جواب حاسم أو محدد قبل هذا التاريخ. فالركود هو سيد الموقف والكواكب تدعو الى عدم التسرع لأن النتيجة هي ذاتها: لا جواب. وربما تكون بداية الشهر بطيئة وقليلة النفع وفارغة ومحبطة وسيبقى الجو هادئاً حتى ليل 20 كما أسلفنا

حين تنتقل الشمس الى برجك حيث تشعر بانفراج واضح فتبدأ النتائج بالظهور وتحسم المواقف وتتوضح المشاريع والأهداف. فلا تعذب نفسك قبل هذا التاريخ بالركض وراء الأحلام. خصص الفترة الأولى أي الأسابيع الثلاثة الأولى لإعادة ترتيب بعض الأمور وللتخلص من القديم وغير النافع. لا تجازف بسمعتك ولا تخالف التعليمات. إنّها أسوأ فترات الشهر وأكثر توتّرًا وقد تقع خلالها ضحية ظلم واستفزاز. فترة دقيقة وشائكة قانونيًّا. إسع الى التسويات والمصالحات إذا أمكن ولا تبدأ جديداً ولا تحسم أمراً على الإطلاق قبل تاريخ 21. بعدئذ تنقلب المعطيات لصالحك كلياً وتتفاجأ على الأرجح بخبر سار.

عاطفياً: إنه شهر جميل ودافىء يساهم في تقريب وجهات النظر وطرد الهواجس.مع وجود كوكب الزهرة في برج الدلو الصديق الذي يقدم لك الدعم للقيام بخطوة جريئة للفت اهتمام الأحباء. حاول إن كنت أبًا أو أمًا، خالاً أو خالة، عمًّا أو عمة لأن تعطي الأولاد مزيدًا من الوقت على حساب العمل، وأن تدخل معهم في نقاشات تأخذهم فيها على محمل الجد، وسرعان ما ستكتشف أن هؤلاء الأولاد قد كبروا وانت ما زلت تعتبرهم أطفالاً. لكنني أدعوك لعدم اتخاذ أي قرار حاسم في الأسبوع الأخير الذي قد يحمل خيبة أمل أو خبراً سلبياً.

أهم الأحداث

1- مهنياً: تفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة، تشعر بالتعب النفسي وبعدم الاستقرار، ويصعب عليك التواصل مع الآخرين بارتياح، فتفضل الابتعاد عن الأضواء.

عاطفياً: أحد مواليد برج الثور يكون صديقاً جيداً لك، ويكون ذا تأثير فعال في حياتك العاطفية وخصوصاً أنه يتفهم رغباتك ومشاعرك ويساعدك على كل المستويات.

صحيا:ً عليك أن تسترد قوتك وعافيتك، فأنت لا تزال تواجه بعض الصعوبات لكن باستطاعتك التغلب عليها بالتخطيط المسبق.

2- مهنياً: تؤدي الشراكة دوراً في توجهات هذا اليوم، فتناقش أمراً وتقدم فكرة جديدة وتهتم بعلاقة مع بعض النافذين أوالاطراف الفاعلة.

عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن مكاسب عبر بعض الشراكات حتى العاطفية منها، تلمس دعماً ومساعدة، ولن تشعر بالوحدة.

صحياً: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة، فتعلم كيف توظف وقتك بشكل يتلاءم مع متطلباتك إن كنت لا تريد أن ترهق نفسك بسرعة.

3- مهنياً تبدي انفتاحاً على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.

عاطفياً: تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، فتتبدل قناعاتك في هذا اليوم المشجع والواعدة بتعاطف ملموس.

صحياً: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل أحد الأشخاص المقربين منك جدّاً.

4- مهنياً: تخضع لرغبات الآخرين ومتطلباتهم، لكنك تشعر بالتعب والامتعاض لكثرة المسؤوليات ولضيق الوقت.

عاطفياً: تبحث شؤوناً عاطفية لها علاقة بمصير مستقبلك، وتبذل جهداً لكي تفصل بين حياتك الشخصية وأوضاعك العاطفية، لذا عليك تجنب المواجهات وكن متفهماً.

صحيا:ً بفضل الطاقة التي تتحلى بها فإنك تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة أفضل، وتحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك.

5- مهنياً: توقع اللا متوقع، ربما يكون خبراً جيداً يتعلق بوضع مالي أو فرصاً مهنية جديدة، فاوض وناقش أعمالك وواجباتك، وقد تحصل على مكافأة لجهودك.

عاطفياً: يتعزز وضعك العاطفي وتبدو سعيداً بلقاءات وتطورات، يحالفك الحظ في نشاطات اجتماعية وشخصية، حضر نفسك للاستفادة من الفرص المقبلة إليك.

صحياً: تخف الضغوط النفسية عليك هذا اليوم، فترتاح أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي ما ينعكس إيجاباً على صحتك.

6- مهنياً: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعاً ماضياً، لكنك تبدو مضغوطاً وغير قادر على ضبط الإيقاع.

عاطفياً: تتغيّر الأحوال نحو الأفضل، تستعيد ثقتك وسيطرتك على الأمور، وتحكم عليها بصوابية، وتتعزّز الحظوظ على صعيد الصداقة والحب.

صحياً: عليك أن تتدارك الأمر فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق، ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبياً.

7- مهنياً: تحاول تعزيز وضعك المالي وربما تواجه بعض التقلبات على هذا الصعيد من خلال فواتير طارئة.

عاطفياً: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية، ويسدي لك النصائح التي تستفيد منها.

صحياً: راع ظروفك الصحية ولا تجازف باستقرار وضعك النفسي، وكن هادئاً قدر المستطاع واختر مكاناً هادئاً ترتاح فيه من كل ما يسبب لك الإزعاج.

8- مهنياً: تبدو متقلباً ومتأثراً بالآخرين مع أن مفتاح النجاح هذا اليوم هو التحرر من القيود والتصرف بحسب قناعتك ورغباتك.

عاطفياً: يسود علاقتك بالشريك بعض النفور لكونك غير مستعد لتقبل ملاحظاته، مع أنه كلما أشار عليك التصرف بطريقة معينة تكون النتيجة إيجابية جداً.

صحياً: تشعر بتشنج الأعصاب بين وقت وآخر، ويمكن أن تشعر بالكآبة من لا شيء ظاهر، فحاول أن تبتعد عن هذه الأجواء كلياً إذا أمكن إلى أن تشعر بقوة داخلية مجدداً.

9- مهنياً: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جداً، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.

عاطفياً: يوم مميز على الصعيد العاطفي، فأنت على موعد مع المغامرات والرومانسية مع شخص لفت نظرك منذ مدة قصيرة.

صحياً: تشكو تشنجاً في الأعصاب، إنك واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها قضية عائلية تطال سمعتك وتضع كرامتك على المحك.

10- مهنياً: ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير، فتبحث شؤوناً مهنية وتساعدك أعصابك المتينة واندفاعك على المغامرة بتوقيع عقد استثمار جديد.

عاطفياً: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصاً بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك.

صحياً: ابتعد عن الأجواء السلبية وغير الصحية، واستعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك اليومية المعتادة.

11- مهنياً: لا تجازف لأنك تفتقد الحصانة والحماية، ابتعد عن إثارة المشاكل وتجنب الوجود في أماكن صاخبة، واحم نفسك من الأفكار السود فأنت سريع التأثر وضعيف المعنويات.

عاطفياً: تستعيد علاقتك الجيدة بالحبيب بعد زوال أسباب سوء التفاهم الأخير، لكن من المستحسن عدم إثارة المواضيع الحساسة.

صحياً: قد تعاني بعض المشاكل الصحية، الأمر الذي يتطلب منك أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، حتى يمكنك استعادة نشاطك مرة أخرى.

12- مهنياً: تجد نفسك منهمكاً في إتمام الواجبات الكثيفة، نظم وقتك كي لا تهمل بعض المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، من دون التطلع الى الآخرين.

عاطفياً: كن شجاعاً واعترف بالخطأ ولا تتكبر، لأن هذا يجعلك تخسر الشريك، لذلك تحدث معه واعتراف بالخطأ حتى تستعيد ثقته بك.

صحياً: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابياً على صحتك، وعليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

13- مهنياً: تميل الى العناد والتشبث، وتمرّ بيوم مرتبك على صعيد الأعمال والاتصالات، عالج الامور بهدوء ولا تترك الأفكار السود تجتاحك.

عاطفياً: أنصحك بتعزيز العلاقات العاطفية والابتعاد عن الانفعالات والاستفزازات واتخاذ التدابير الوقائية في سبيل حماية استقرارك العاطفي.

صحياً: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي أثر على صحتك.

14- مهنياً: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.

عاطفياً: تتغير وجهة نظرك بعض الشيء في الشريك، بسبب حدوث بعض المواقف، لذلك يجب أن تفكر جيداً فى علاقتكما معاً لتتجنبا الوصول إلى الانفصال.

صحياً: تحتاج إلى الإهتمام بصحتك سواء من حيث ساعات النوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة بعض الألعاب الرياضية.

15- مهنياً: يكون يوماً سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.

عاطفياً: حان الوقت للتفكير ووضع خطط مستقبلية لحياتك مع الشريك، مع تجنّب التحدث فى المشاكل التي وقعت في الماضي حتى لا تنكأ جروحاً قديمة.

صحياً: تتمتع اليوم بصحة جيدة، لذلك ينصحك الفلك بالمحافظة على ذلك مع اتباع نظام غذائي صحي سليم، الأمر الذي يساعد في المحافظة على وزن صحي سليم.

16- مهنياً: تكثر الأعباء وتشعر بالتعب وتفقد الحماسة الكافية لانهاء أعمالك، كن دبلوماسياً وابتعد عن الارتباطات الجدية أو الالتزامات.

عاطفياً: تتراجع الحظوظ على الصعيد العاطفي ويكون هذا اليوم مسرحاً لبعض الاحتكاكات بينك وبين الحبيب.

صحياً: تجنّب الجدال وإثارة المتاعب، أدعوك الى استباق الأمور وإلى حل كل خلاف فوراً وفي حينه.

17- مهنياً: تستعد لفتح صفحة جديدة من حياتك المهنية، وربما تطل على صداقة مميزة، إحذر نميمة وإشاعات وبلبلة في حياتك الشخصية وخذ احتياطاتك وحافظ على توازنك.

عاطفياً: تمضي اليوم وقتاً ممتعاً مع الحبيب، بعد فترة طويلة من الغياب، ما ينتج عنه حدوث بعض التطورات في حياتك العاطفية.

صحياً: تتمتع اليوم بصحة جيدة وبطاقة إيجابية رائعة، ما يساعدك على مواصلة العمل، لذلك يجب أن تحافظ على ذلك من خلال تناول طعام صحي وممارسة الرياضة.

18- مهنياً: تقبل الواقع ولا تعترض على شيء، قد تثار قضية لها علاقة بعلاقات سرية لك، أو تعرف غيرة أو تعيش أزمة، ناضل حتى لا تتورط في فضيحة ما وتجنب المواجهات.

عاطفياً: إذا شعرت بملل في علاقتك بالشريك فحاول فعل أشياء جديدة وغير تقليدية وابتعد عن الروتين اليومي المعتاد حتى تتجنب هذا الشعور.

صحياً: قلل من تناول المشروبات الغازية واستبدلها بالمشروبات والعصائر الطبيعية حتى لا تزيد من وزنك، ولكي تستعيد رشاقة وحيوية جسمك.

19- مهنياً: تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة واطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك.

عاطفياً: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة، وتبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم.

صحياً: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.

20- مهنياً: تعيش يوماً جيداً تزدهر فيه الاتصالات وتتلقى معلومات مهمة وأخباراً سارة تتعلق بالوضع الاجتماعي والمهني على السواء.

عاطفياً: إخلاصك الكبير للشريك وحرصك على سعادته يكون أمراً رائعاً لاستمرار علاقتكما من دون مشاكل أو أزمات.

صحياً: استشر الطبيب إذا شعرت بألم أو أصبت بمرض ما، ولا تتردد أبداً في إخبار من حولك من أهل وأصدقاء بما تشعر به.

21- مهنياً: يتوجب عليك تقديم تنازل ما أو تخفيف لهجة الانفعال، والتحرك بدقة تفادياً لإضاعة الوقت الثمين والفرص الجيدة، الجو مشجع ويحمل حوافز عديدة.

عاطفياً: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة، وحاول أن تعيش حالاً من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر.

صحياً: لست مرتاحاً إلى وضعك الصحي العام، وتشعر أن شيئاً ما ليس على ما يرام لكنك لا تستطيع تحديده، ابحث جيداً عن الأسباب.

22- مهنياً: تميل الى فرض الرأي والمشيئة، وتنزعج لبعض الخلافات بالرأي ويتغير مزاجك، لكن يجب أن تعلم أن التعاون يكون مدخلاً الى النجاح وحاول إيجاد مخارج من دون تشنّج.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً ممتعة مع الشريك اليوم وسط أجواء هادئة، فتجنب حدوث تصادم بينكما مرة أخرى.

صحياً: تعاني من أرق وقلة في النوم، وهذا ما سيؤثر في سلامة صحتك ويعرضك لأمراض نفسية وقد تكون جسدية، فكن حذراً واستشر الطبيب فوراً.

23- مهنياً: أنت مدعو الى التروي والمحافظة على الهدوء، قد تتعرض لعمليات التأجيل والتسويف ولعراقيل تفقدك الصبر وتوقعك في القلق.

عاطفياً: لا تصارع الرياح، لكن لا تترك الطرف الآخر يفرض عليك ما لا ترضاه، فالجو ليس سلبياً كما تعتقد، لكنه يحتم عليك الانتباه.

صحياً: أنت معرض هذا اليوم لكثير من الضغوط، تمهل وابتعد عن كل الأجواء السلبية التي قد تهدر سلامتك.

24- مهنياً: تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفراً ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.

عاطفياً: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك.

صحياً: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.

25- مهنياً: ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والانجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.

عاطفياً: لديك قدرة على تقديم الكثير للحبيب من دون انتظار المقابل، وعلى الحبيب تقدير ذلك جيداً لتكون الكفة متعادلة.

صحياً: يجب أن تكون حياتك الصحية في الفترة المقبلة أكثر نظاماً حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة.

26- مهنياً: تكافأ على جهود سابقة أو تتلقى خبراً مناسباً لأعمالك، وتنطلق فرحاً مزهواً بنفسك في هذا اليوم الاستثنائي الذي يعزز الأوضاع المهنية.

عاطفياً: تتأثر بأحد مواليد برج الثور، وتربطك به علاقة مبنية على الأفكار الفريدة والخلاقة التي لا يغيب عنها بعض الفكاهة والمرح.

صحياً: عليك النظر إلى حياتك الصحية بشكل أفضل حتى ترى أن المقبل من الأيام يجب أن يكون أكثر تنظيماً.

27- مهنياً: تتمتع بروح رياضية تؤهلك لممارسة دور بنّاء في محيطك، وباستطاعتك الحصول على تأييد شعبي وإحراز انتصار مميز.

عاطفياً: الحياة لا تقف على فقدان الأشخاص مطلقًا مهما تكن درجة حبنا لهم، فكن أكثر تفاؤلاً ولا تستسلم للحزن بل تفاءل بالخير دائماً، وسيفاجئك القدر بشريك حياة يليق بك.

صحياً: اهتم بصحتك على نحو أكبر، فانشغالك الدائم قد يسبب لك عبئاً بالغاً يودي بك إلى إنهاك جسدك وإرهاقك نفسياً.

28- مهنياً: على الرغم من الأجواء المتقلبة، تفتح أمامك أبواب النجاح فتحصل على أجوبة إيجابية في ما يخص بعض المشاريع.

عاطفياً: يتوقع الفلك لك اليوم مقابلة الشخص المناسب في أثناء تجمع الأصدقاء أو في مكان العمل، لبدء حياة عاطفية جديدة.

صحياً: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، ولكن هذا لا يعني عدم ممارسة الرياضة، والاستمرار في الحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي.

29- مهنياً: ابتعد عن المغامرات والمشاريع الجديدة، تكون الوتيرة هادئة جداً ومخيبة للآمال، وربما تخسر فرصة أو تسمع تأنيباً على إهمالك.

عاطفيا:ً تكثر الصداقات والاحتفالات وتلبي الدعوات وتخرج عن الروتين الممل، وتتعرف إلى أشخاص نافذين وتقيم علاقات جديدة.

صحياً: تحاول أن تهتم بصحتك النفسية والجسدية بالابتعاد عن الضغوط والقلق، وتلتزم ممارسة الرياضة، وتحاول أن تتناول الأطعمة الصحية.

30- مهنياً: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على استيعاب الأمور وتحليلها بذكاء حاد، وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات.

عاطفياً: يكون التواصل مع الشريك صعباً ومعقداً، وعلى الرغم من هذه السلبيات تجتاز المرحلة ولا داعي إلى القلق اذا قمت بواجبك على أكمل وجه.

صحياً: احذر الخلافات الشخصية والعائلية وتجنب تحمل مسؤوليات كثيرة مربكة لأنها يمكن أن تسبب لك وضعاً صحياً غير مستقر.

31- مهنياً: تتحمس لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزاً لحسم الأمور وادخال تغييرات على حياتك المهنية، إنها بداية صفحة جديدة لتسمع جواباً مطمئناً وتنفرج أساريرك.

عاطفياً: تشعر بالاستقرار ويسهل التواصل مع الشريك والتقارب والتفاهم، وتتلقى معلومات تخدم وضعك العاطفي وتكتشف معطيات وأسراراً تريحك.

صحياً: حاول الإهتمام بصحتك اليوم من خلال ممارسة التمارين الرياضية، والتنفس العميق، وتناول الطعام الصحي، مما يساعدك على تخطي مشاكلك الصحية.