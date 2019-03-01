بالصور| الحجاب على منصات عروض أسابيع الموضة.. هكذا تطور مؤخرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

في الفترة الأخيرة، اختلف مفهوم الموضة خاصة المتعلقة بالحجاب، وظهرت بشكل كبير على منصات العروض في أسابيع الموضة المختلفة حول العالم وأصبح للحجاب ذوق خاص يتبعه كثير من مصممي الأزياء العالميين.

كما اعتمدت الماركات العالمية المتعلقة بالملابس الرياضية مثل Nike، وAdidas، على توجه حملاتهم الإعلانية للفتاة المحجبة من خلال بعض الرسائل التي تحمل القوة وتحقيق الذات ومواجهة التغير الفكري المتعلق بالحجاب.

إضافة إلى ظهور عدد كبير من عارضي الأزياء بالحجاب واستخدامهم كوجه إعلاني للمنتج، وعديد من "البلوجر" على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة "إنستجرام"، بتواجد كثير من فتيات المحجبات اللاتي يساهمون في تغير مفهوم الحجاب، وإدخال موضة جديدة وعصرية لتغير المفهوم المطلق عن الحجاب.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" التطورات التي تواجد في موضة أزياء المحجبات في السنوات الماضية في السطور التالية:

1-عرض الأزياء الأول للحجاب في أسبوع الموضة في نيويورك 2016:

في عام 2016، انطلق أول أسبوع موضة متعلق بأزياء المحجبات بنيويورك، وحصل من بعدها على نجاح كبير ورؤية كبيرة لأكبر مصممي الأزياء عن الحجاب، وظهرت فيه التصميمات المختلفة التي تناسب المرأة المحجبة، سواء كانت ملابس للسهرة أو ملابس كاجوال من خلال تقديم عرض أزياء شامل كافة الأزياء المناسبة.

كانت التصاميم من توقيع المصممة الإندونيسية أنيسة حسبيوان، ونالت إعجاب الجميع من خلال مجموعتها للأزياء الخاصة بالمحجبات، وهو الأمر الذي يعتبر فريدًا من نوعه، أن تطل محجبة على "الرانوي" منصة عرض الأزياء.

وتميزت تصاميمها بالعصرية، والفخامة، كما جمعت بين الشرق والغرب، كما فضلت حسبيوان الألوان الترابية لتكون عنوان مجموعتها.

2- عرض أزياء للمحجبات بنيوريوك 2017:

نشرت صحيفة "الإنديبنديت" البريطانية، عن عرض الأزياء الخاص بالمحجبات بنيويورك، تألقت المصممة الإندونيسية أنيسة حسبيوان بتصاميمها الراقية المتعلقة بأزياء المحجبات، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برغبته في مغادرة المسلمين من البلاد، إذ كانت تريد توصيل رسالة معينة من خلال عرض الأزياء أن المرأة المسلمة متحضرة ومثقفة للغاية ويجب على الجميع احترامها، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

3- عرض خاص للمحجبات بأسبوع الموضة في نيويورك 2018:

وبأسبوع الموضة في نيويورك عرضت 3 بيوت أزياء إندونيسية مجموعة متنوعة من العروض، تميزت بينهم مصممة الأزياء الإندونيسية Vivi Zubedi بتقديم عرض خاص لملابس المحجبات لمجموعة الازياء الجاهزة.

جاءت التصاميم مستوحاة من الزي المغربي بحسب موقعي fashionmaniac وموقع fashionweekonline الخاص بأسبوع الموضة، بالألوان الفاقعة كالنيون الفسفوري مع البشرة السمراء، بالإضافة إلى الدرجات الفيروزية مع الأسود وتدرجات الرمادي.

كما اعتمدت فيفي على الفساتين الماكسي الطويلة، وحزام الخصر الفيلفت، لإبراز رشاقة الجسم.

4- أشهر مصممي الأزياء الذين أضافوا صفرة في عالم موضة الحجاب:

1- إيمان الدبي:

اشتهرت مصممة الأزياء إيمان الدبي بتصاميمها الخاصة التي تناسب المرأة المحجبة، فقررت أن تغير مفهوم موضة الحجاب لدى كثيرين حول العالم، ونجحت في تحقيق هذا من خلال عرض تصميماتها على منصات العروض في باريس ونيويورك.

2- هناء تاجيما:

ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كانت تريد تغير مفهوم الحجاب لدى كثيرين؛ فعملت خط إنتاج ملابس للسيدات المحجبات، ومن بعدها أصبحت من مصممي الأزياء المشهورين الذين أضافوا طابعا خاصا للحجاب، وفي عام 2015، عرضت تصميماتها في مختلف البلاد حول العالم تايلاند، وماليزيا، وأمريكا، وفرنسا.

3- ديان بيلانجي:

اشتهرت ديان بعفوية ومرح تصميماتها، ومن خلال مقابلة لها لصالح هيئة الإذاعة الأمريكية "سي إن إن"، قالت إنها منذ الصغر كانت ترغب في عمل طفرة جديدة ومختلفة في عالم أزياء المحجبات وإدخال الألوان العصرية التي تجعلك تشعر بالساعدة والجمال بمجرد مرور السيدة المحجبة أمامك بإطلالتها المختلفة التي تتناسب مع العصر الحالي، وحققت ديان شهرة من خلال عرض تصميماتها في أسبوع الموضة، في لندن.

4- أنيسة حسيبوان:

كان حلها منذ الطفولة، أن تغير مفهوم الحجاب ضد العنصرية التي تواجه، فحرصت أنيسة، من أندو ليسيا، على تحقيق حلمها وتوصيل رسائلها من خلال تصميماتها التي كانت تعرض في جاكرتا، وصولاً إلى منصات العروض في نيويورك.

- أشهر عارضي الأزياء المحجبات:

1- حليمة آيدن:

كانت أول فتاة، صاحبة البشرة السمراء، مسلمة، تتواجد على الـ"Cat walk، في أسابيع الموضة العالمية، وحققت نجاحا كبيرا في عالم الموضة والأزياء، وتميزت باستايلها الخاص التي يفضله متابعوها.

كانت حليمة لاجئة في معسكر في كينيا، وتحولت إلى سوبر ستار في عواصم الموضة العالمية، وهي أمريكية مسلمة من أصول إفريقية، تقدم نموذجاً للحلم الذي يتحقق في زمن قياسي، بغض النظر عن جنسية صاحبته أو لون بشرتها أو عقيدتها.

وكان أول عرض أزياء لها في ميلان، فبراير-2017، ونالت إعجاب كثيرين ومازالت مستمرة في تحقيق أحلامها.

- حملات إعلانية وجهت رسائل للمحجبات:

1- حرصت الماركة العالمية المتعلقة بالملابس الرياضية "nike"، بتصميم صيحات تناسب الفتاة المحجبة، واستخدم في أكثر من إعلان وجوه لفتيات محجبات، مع تقديم رسائل تحث على القوة والشجاعة وتحقيق الذات دون الشعور بالخجل، وفي العام 2014 أصدرت ملابس متعلقة بملابس الملاكمة للفتيات التي ترغب في ممارسة ألعاب القوة، وكالعادة قدمت Nike رسالة للفتيات محتواها "لا تتغيري بسبب القواعد، غيري أنتي القواعد".

2- بعد ظهور أول امرأة عربية، محجبة، تمارس رياضة التزحلق على الجليد زهرة لاري، اختارت Nike، تصميم ملابس رياضية تساعد المرأة في ممارسة تلك الأنواع من الرياضيات بحرية، وفي نفس الوقت بتصميمات محتشمة، فاختارت الماركة العالمية زهرة كوجه إعلاني للمنتج.

3- قررت جامعة "برونيل" البريطانية في لندن تصميم حجاب رياضي "عالي الأداء"، في سابقة هي الأولى من نوعها بأي معهد تعليمي بالمملكة المتحدة، ويأتي ذلك في محاولة منها لاحتواء وتشجيع الطالبات المسلمات على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وبحسب مجلة "vogue"، صمم الحجاب الرياضي الذي أزاحت الجامعة الستار عنه، بمقاسين ليتناسب مع مختلف أشكال الرؤوس، إذ تتميز خامة قماشه بأنها مطاطية وخفيفة الوزن للغاية.

وصدر الحجاب الرياضي باللون الأزرق البحري، ويحمل شعار الجامعة، وأضيف إليه ثقوب صغيرة للتنفيس.