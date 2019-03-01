صور... ألوان أحمر شفاه جريئة لبصمة جمالية خاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 06:27 مساءً - أحمر الشفاه واحد من أساسيات مستحضرات المكياج ومنتجات التجميل، لما له من دور هام في إبراز جمال المرأة وأنوثتها.

يمكن اعتبار أحمر الشفاه نقطة ضعف كل امرأة، خاصة اللواتي يعشقنّ وضع المكياج، فهو قوتهنّ الجمالي اليومي، نظراً الى أهميته في إبراز جاذبية المرأة.

ويبقى الأهم أن تختار كلّ امرأة ما يليق بلون بشرتها من جهة، وبشخصيتها من جهة أخرى، فلكلّ سيّدة لون ولكلّ لون بصمة، لذا اجعلي من أحمر شفاهم بصمة جمالية خاصة بك.



وننصحك أن تعتمدي خلال ساعات النهار، درجات الأحمر القوي والفاتح إذا كنت من صاحبات الشفاه الكبيرة، أما في ساعات الليل، فطبقي درجات الأحمر المائل الى البرتقالي. أما إذا كنت تمتلكين شفاهاً متوسطة الحجم، فاختاري درجات الأحمر القوي والمات، وذلك لإبراز الشفتين بشكل أكبر وأجمل.

انتقينا لكِ من المول.كوم مجموعة واسعة من الألوان الجريئة لتختاري الأنسب.



1- أحمر شفاه شير باللون الاحمر



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2- أحمر الشفاه سينر باللون البنفسجي الفاتح



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3- أحمر الشفاه سينر باللون البنفسجي



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4- أحمر شفاه شير باللون النود الداكن



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5- أحمر شفاه مطفي باللون الوردي الداكن



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نصائح عند اختيار أحمر الشفاه المناسب :

- تجنّبي أحمر الشفاه البرّاق: قد يظهر البريق في بعض الأحيان رخيصًا على الشفاه. لذا، ابحثي عن أحمر شفاه كريمي التركيبة، لكي يأتي اللمعان من الترطيب وليس من المواد والأصباغ المضافة.

- اختاري لون أحمر شفاه يلائم أوقاتًا مختلفة من اليوم.على سبيل المثال من الساعة التاسعة صباحًا إلى الخامسة من بعد الظهر، اختاري الألوان الدافئة والكريمية (التي تحتوي على الألوان الوردية أكثر والأحمر أقل) فهي سوف تبدو أفضل، وبخاصة تحت أضواء المكتب القوية.

- حدّدي ما إذا كنتِ تريدين أن تبدو شفتاكِ أصغر أو أكبر حجمًا. فالألوان الداكنة سوف تجعل شفتيكِ تبدوان أصغر حجمًا، في حين أنّ الألوان الفاتحة يمكن أن تضيف حجمًا إلى الشفاه. أحمرالشفاه غيراللامع يمكن أيضًا أن يجعل الشفاه تبدو أصغر حجمًا، في حين أنّ اللمعان يمكن أن يجعلها تبدو أكثراكتمالًا و حجمًا.

- لذوات البشرة الحنطية، يوجد أمامهنّ العديد من الخيارات، وفي الغالب تليق بهنّ ألوان البني، والأحمر، والفوشيا، ولون الدراق.

- ذوات البشرة الداكنة، تناسبهنّ ألوان الأحمر الداكنة بامتياز. وللبشرة الداكنة ولكن الرائقة، جرّبي ألوان الروبي، أو الألوان الخمرية. وللبشرة الداكنة الدافئة، جرّبي الألوان النحاسية و البرونزية. في حين ينصح بعض خبراء التجميل ذوات البشرة الداكنة في تجنّب اللون البرتقالي.



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