عروض باريس.. كلوي تكرس الأنوثة المتحررة ومانيس أرورا يقدم عرض استوحاه من موضة الهيبي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 06:27 مساءً - افتتح اليوم الرابع من عروض باريس الأزياء الجاهزة بعرض دار " كلوي " Chloè ، كرست المصممة ناتاشا رامساي ليفي Natasha Ramsay-Levy فكرة الأنوثة المتحررة في معظم الأزياء التي صممتها ، جسدتها في فساتين صنعت من الأقمشة المنسدلة، ذات تفاصيل جريئة لكنها غير مبتذلة ، وأزياء تميزت بتراكب الأقمشة، ومزج ما بين الخامات، حيث رصدنا سترات نفذت بغرزة "الجاكار" مزجت مع قماش "اللوركس " Lurex ونسقت بتنانير طويلة من القماش " المثني "، كما رصدنا جاكتات صنعت من قماش " التويد "،وأخرى صنعت من قماش "برانس دو غال " prince – de -galles، نسقت مع فساتين متوسطة الطول عصرية وشبابية فيها لمسة من المرح ،نسقت كلها بإكسسوارات وحلي اثنية .



من عرض دار "كلوي" Chloè

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أما المصممة الفرنسية " ايزابيل ماران " Isabel Marant فقد اخذتنا الى عوالم الترحال و السفاري، حيث استوحت أزياء العرض من أزياء المغامرين، تنوعت ما بين البنطالونات التي جاءت منتفخة من الأعلى وضيقة من الأسفل، تميزت بتعدد الجيوب و الأزرار، نسقت بجاكتات وسترات صوفية ،جاءت عريضة على مستوى الأكتاف كما رصدنا تشكيلة من الفساتين ذات الاقمشة الزهرية الشفافة ،التي نسقت ببوتات جلدية ورغم غلبت الخامات الشتوية على العرض جاءت كل اطلالات العارضات في غاية الأنوثة .



من عرض المصممة الفرنسية " ايزابيل ماران" Isabel Marant

من جهته قدم " جوليان دوسينا Julien Dossena" المدير الإبداعي لدار " باكورابان " Paco Rabanne عرضا ربيعيا ، غلبت عليه الأزياء ذات القصات الفضفاضة ،صنعت من الأقمشة الشفافة والمنسدلة، والمطبعة برسومات الأزهار، رصدنا بدلات صنعت من قماش الأقمشة المطبعة برسومات النمر ، وأخرى مستوحاة من أزياء البحارة ، نسقت بجاكتات من الجلد التي طعمت بياقات من الفرو .



من عرض لدار " باكورابان " Paco Rabanne

وكعادته قدم المصمم" مانيش أرورا " Manish Arora أزياء مستوحاة من ثقافته الهندية غلبت على العرض الأزياء ذات الأقمشة المزركشة و المطبعة برسومات الأزهار، و المطرزة بالكشاكش ، الفرو وكذلك الريش ، تميزت معظم أزياء العرض بتراكب الاقمشة على بعضها البعض ،نسقت بإكسسوارات متعددة ، تنوعت ما بين حقائب اليد التي جاءت على شكل سمكة ،وبحلي كبيرة الحجم الضخم وماسكات على شكل نظارات ، تذكر أزياء عرض " مانيش أرورا "بموضة "الهيبي" التي انتشرت في حقبة الستينات والسبعينات في أروبا وبالثقافة الباروكية التي عكسها في كثرة التفاصيل الجمالية التي غلبت على العرض .



من عرض مصمم" مانيش أرورا " Manish Arora

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