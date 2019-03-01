صور مجموعة الألبسة الجاهز من ديور لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 06:27 مساءً - تجسّد كلّ مجموعة جديدة من ديور Dior عملية تحوّل إبداعية ساحرة تُبصر النور من خلال المواجهة بين الصور والأجسام والتصاميم واللغة.

وبالنسبة إلى "ماريا غراتسيا كيوري"، لم تعد هذه العملية الإبداعية تتمحور حول الانفصال عن الماضي، بل هي بوابة عبور نحو إعادة اكتشاف غنى رموز الدار والاحتفال بها.



في ما يتعلّق بمجموعة الألبسة الجاهزة هذه، صبّت المديرة الفنية الإبداعية اهتمامها على أسلوب "تيدي غيرلز" Teddy Girls، الأسلوب الأنثويّ المقابل لـ "تيدي بويز" Teddy Boys - إحدى أوائل الثقافات الثانوية البريطانية - من أجل إعادة استذكار الخمسينيات، مرحلة ما بعد الحرب التي شهدت ابتكار أسلوب "نيو لوك" New Look لـ كريستيان ديور، والذي نادراً ما اكتشفته "ماريا غراتسيا كيوري" من قبل.

كانت فتيات "تيدي غيرلز" Teddy Girls ملكات المناطق التي دمّرتها الحرب. وكانت تلك الفتيات شخصيات جريئة ذات غرّة شعر متميّزة ويرتدين سترات الرجال بأسلوب الحقبة الإدواردية مع أوشحة مخمليّة، والتنانير الفضفاضة وسراويل الجينز والسترات الجلدية السوداء.



وتقدّم هذه الإشارات منظوراً جديداً لحقبة الخمسينيات التي اختارت "ماريا غراتسيا كيوري" أن تربطها بشخصية الأميرة "مارغريت". إذ اختارت هذه الأميرة الثائرة الشابة ارتداء فستان من تصميم ديور Dior سنة 1951، عوضاً عن فستان لأحد المصممين البريطانيين، خلال الصورة الرسمية بمناسبة عيد مولدها الـ 21 التي التقطتها عدسة المصوّر "سيسيل بيتون".



أعادت "ماريا غراتسيا كيوري" ابتكار السترة الجلدية السوداء التاريخيّة التي صمّمها "إيف سان لوران" لـ ديور Dior - التي تجسّد تكريماً للثقافة الهامشية في الخمسينيات والستينيات، وبالأخص ثقافة "القمصان السوداء" blousons noirs الفرنسية.





من خلال الطابع العصريّ للمواد والتقنيات، يعبّر التصميم الأيقونيّ لفستان ميس ديور Miss Dior، الذي صمّمه "كريستيان ديور" لمجموعة التصاميم المترفة "أوت كوتور" لموسم ربيع وصيف 1949، عن مزيج القوّة والرشاقة الذي تفضّله المديرة الفنية.

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