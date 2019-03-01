من كواليس "زلزال".. محمد رمضان ينشر صورة بصحبة حلا شيحة: "الدراما نورت"

علق الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، على مشاركة الفنانة حلا شيحة في مسلسله الجديد "زلزال" الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

ونشر "رمضان" صورة تجمعه بالفنانة حلا شيحة وطفلها "أحمد"، معلقًا عليها: "حمد لله على السلامة.. الدراما والسنما العربية نورت برجوعك.. وربنا يحفظلك ابنك الجميل أحمد حبيبي.. من كواليس مسلسل زلزال".

ومسلسل "زلزال" هو أولى الأعمال الفنية التي تعود بها الفنانة حلا شيحة عقب غيابها عن الفن لمدة 13 عاما، حيث أعلنت "شيحة" خلال شهر أغسطس الماضي، تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، بعد أشهر من خلعها النقاب، واكتفائها بغطاء الرأس.

وقالت "حلا"، في بيان سابق، إن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، نافية بذلك شائعة انفصالها عن زوجها.

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