منها العسل والملح.. 4 حيل تساعدك في علاج حروق اللسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يعاني كثيرون من حروق اللثة واللسان الناتجة عن تناول المشروبات الساخنة التي تسبب بعض الالتهابات وتجعلك تفقد حاسة التذوق بسببها، على الرغم من أن مدة الشفاء منها قليلة أنها تسبب إزعاج خاصة عند تناولك للطعام.

هناك بعض النصائح يمكنك إتباعها للتخلص من تلك الشعور، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي في السطور التالية:

1- المياه البارده:

عند تعرضك للحرق في اللسان، يمكنك تناول كوب من الماء البارد فهي تساعدك بشكل كبير على تهدئة اللسان والتخلص من تلك الشعور المزعج.

2- تناول الأطعمة الخفيفة:

ينصح بعدم تناول الأطعمة الساخنة والتي تحتوي على كثير من التوابل التي من الممكن أن تسبب تهيج لمنطقة الحرق، يمكنك تناول اللبن الرائب أو طبق من الخضراوات والفواكه والزبادي، حتى تسهل عليك عملية غسل الأسنان دون الحاجة لتعرض فمك للجروح.

3- الماء والملح:

تعتبر مضمضة الماء والملح من طرق العلاج التقليدية التي تساهم بشكل كبير في العلاج من التهابات الفم، يمكنك وضع ماء فاتر في كوب مع قليل من الملح، واستخدمها كمضمضة فهي مطهر قوي وفعال ويعمل على تهدئة الجروح.

4- السكر والعسل:

يساهمان بشكل كبير وفعال في تهدئة جروح الفم، فيمكنك وضع القليل من السكر على المنطقة المصابة وسيمتص السكر الالتهابات المتواجدة في تلك المنطقة، إضافة إلى أنه مسكن آلم طبيعي، ويمكنك استخدام العسل أيضًا على المنطقة المصابة فهو فعال للغاية ومضاد للبكتيريا والفطريات.