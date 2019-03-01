انت الان تتابع تفاصيل خبر السجن والغرامة على بحريني وأجنبية تجولت عارية في الشارع والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 مارس 2019 04:00 مساءً - أيدت محكمة بحرينية أحكاماً بالسجن والغرامة على مواطن ووافدة كانا قد تعاطيا المخدرات، فيما ضبطت الأجنبية وهي تسير عارية تماماً في طريق عام وضح النهار.

وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، أمس الخميس، بالحبس سنتين على الأجنبية (لم يحدد اسمها أو جنسيتها) التي تبلغ من العمر 32 عاماً، إذ ضبطت عارية، وهي في حالة غير طبيعية، حيث تبيّن تعاطيها مواد مخدرة، كما غرمت بمبلغ 398 دولاراً.

وحكمت المحكمة نفسها على المواطن البحريني، صديق الأجنبية العارية، سنةً، وغرمته (2,650 دولاراً) عن تهمة تعاطي المخدرات.

واعترف البحريني (لم يذكر اسمه) أنه تعرّف عليها منذ شهرين، حيث تعمل مديرة بأحد المنتجعات السياحية، وفي يوم الواقعة حضرت إليه واحتسيا المسكرات، ثم عادت معه إلى منزله وتعاطيا فيه الحشيش ومارسا الجنس، بحسب صحيفة "الأيام" المحلية.

وقالت الصحيفة إنه "اعتقد في تلك اللحظة أن الجنّ تلبّسها، ثم رفضت ارتداء ملابسها وخرجت من الشقة، فشاهدتها عمته التي حاولت وضع رداء على جسدها، إلا أنها أصرّت على الخروج عارية، فلحقها صديقها، وأركبها السيارة ووضع عليها رداء عمته".

وأشار المتهم إلى أن صديقته كانت تهدأ قليلاً ثم تعاود الهلوسة بلغة غير مفهومة، وفجأة قفزت من نافذة السيارة في الطريق العام ولم يتمكن من اللحاق بها بسبب الازدحام، وبعد ذلك علم بوجودها عند تقاطع "سلماباد" وأنه قُبض عليها.

وفي نوفمبر الماضي تم تداول مقطع فيديو قد وثّق قيام المتهمة بالسير عارية على طريق عام في العاصمة البحرينية المنامة، فيما حضر رجال الأمن وألقوا القبض عليها.