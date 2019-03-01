تعرف على أسباب احمرار الوجه المستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن لحُمرة الوجه المستمرة أسباب عدة، منها المبالغة في استخدام مستحضرات العناية والتجميل، إضافةً إلى بعض الأمراض الجلدية.

وأوضحت الرابطة أن المبالغة في استخدام مستحضرات العناية والتجميل تلحق ضرراً بوظيفة الحماية الطبيعية للبشرة، ما يجعلها أكثر عرضةً للإصابة بالجروح والعدوى، حسب ما جاء فى موقع"24" الإماراتي.

لذلك يجب التخلي عن استعمال مستحضرات العناية والتجميل تماماً والاكتفاء بتنظيف البشرة بالماء فقط.

ويُمكن استخدام مستحضرات العناية المحتوية على حمض الهيالورونيك أو نياسيناميد، إذ تعمل على دعم وظيفة الحماية الطبيعية للبشرة.

كما يجب معرفة نوع البشرة، جافةً، أو دهنيةً، أو حساسية، واستخدام مستحضرات العناية والتجميل المتوافقة معها.

وفي حال استمرار احمرار الوجه، يجب استشارة طبيب أمراض جلدية، إذ يشير الاحمرار وقتها إلى احتمال الإصابة بمرض جلدي مثل "الوردية" “Rosacea”.

وعند الإصابة بالوردية تتسع الأوردة الدموية الدقيقة، وتظهر الحمرة على الوجنات، والأنف، والجبين، والذقن.

ولا يُعرف سبب المرض على وجه الدقة حتى الآن، ولكن الأطباء يرجحون أنه بسبب الجينات الوراثية أو التعرض المفرط لأشعة الشمس.

وإلى جانب الأدوية، التي يصفها الطبيب، يمكن مواجهة الوردية بتجنب العوامل، التي تتسبب في تفاقم المتاعب، مثل الأطعمة الحريفة، والمشروبات الساخنة، وأشعة الشمس، والتوتر النفسي.