مؤسس "أمهات مصر" عن اعتداء معلم على طالب بالإسكندربة: أسلوب وحشي

استنكرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، واقعة ضرب معلم لطالب داخل فصل بإحدى مدارس الإسكندرية، وذلك خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت عبير، في بيان لها، اعتداء المعلم بالضرب على الطالب بهذا الأسلوب الوحشي وغير الإنساني لا يتماشى مع مهنة المعلم، مؤكدة أن المعلم رسول ويؤدي رسالة سامية ونبيلة، مستطردة: "حتي لو الطالب تجاوز في حق المعلم، فكان علي الأخير اتخاذ الطرق المتبعة في هذا الشأن من قبل إدارة المدرسة".

وفي المقابل، طالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر أولياء الأمور بالتشديد والتأكيد علي أبنائهم لإحترام وتقدير دور ومكانة المعلم وعدم الإساءة لهم، قائلة:"عايزين المدرسة تكون في مناخ من الإحترام المتبادل بين الطالب والمعلم، والإلتزام من الجميع ومعرفة واجبات وإلتزامات كلاهما".

وكان مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد استبعاد المعلم من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات بالشؤون القانونية في إدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تابعت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، بشأن ضرب معلم لطالب بإحدى مدارس الإسكندرية.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، أكد استبعاد المعلم من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه بالشؤون القانونية بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

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