آية حسني تعود ببرنامج مرأة جديد على شاشة المحور

تعود من جديد الإعلامية آية حسني مُقدمة برنامج "المطبخ"، المُذاع على شاشة الحياة سابقاً بقالب مُختلف عن المُعتاد من خلال تقديمها الى برنامج مرأة ومنوعات يُذاع لأول مرة على شاشة المحور.

تدور فكرة البرنامج حول تقديم موضوعات الصحة والجمال، المكياج، العلاقات الأسرية والإجتماعية، التخسيس، الحفاظ على الوزن، الأزياء والموضة، وحل المشاكل الإجتماعية، ومن المُقرر انطلاق البرنامج يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس المُقبل فى تمام الخامسة مساءً، والإعادة الجمعة فى تمام الثالثة مساءً.

وكشفت حسني، أن البرنامج سيكون نقلة من نوعها في المجال التي اعتاد الجمهور متابعتها عليه، وأنه ملئ بالعديد من الأفكار المتنوعة والمُسابقات بين السيدات مُحاولة منها في نشر ثقافة العناية بالنفس والاهتمام بالمظهر الخارجي والداخلي أيضا.

يُذكر أن الإعلامية وخبيرة التغذية، خضعت مؤخرا إلى أحدث جلسة تصوير قد أجرتها استعداداً للموسم الجديد من البرنامج.

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