"بأحمر شفاه وماكياج".. الممثل "عزرا ميلر" يُثير الجدل في عرض أزياء الخريف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

بعد الإطلالة الغريبة التي ظهر بها الممثل الأمريكي عزرا ميلر العام الماضي خلال عرض أزياء "Piccioli"، أثار الجدل مرة أخرى في عرض " Saint Laurent Fall 2019" لأزياء الخريف، إذ وضع ماكياج كامل على وجهه وأحمر للشفاه باللون الأحمر.

وبحسب ما ذكرت مجلة "Vogue"، إن "ملير" وضع طلاء أظافر بالون الأسود، متماشيًا مع لون الجاكت الأسود المزين بالريش اللامع، وحذاء بتصميم مشابه للجاكت.

وأشارت المجلة على أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها "ميلر" بإطلالة جريئة، ففي نوفمبر الماضي، ارتدى زيًا كاملًا ضخمًا من الرأس إلى القدم، لونه أسود لامع بتصميم منفوخ "puffer" من "Moncler" و"Piccioli"، ووضع أحمر شفاه أسود لامع.

وأضافت المجلة أن أحمر الشفاه الذي وضعه هذه المرة، كان أكثر من مجرد لمسة غير متوقعة على مظهره. ما فتح الباب للمناقشة حول: "هل ينتشر وضع الماكياج بين أوساط الرجال؟".

وتابعت أنه في الوقت الحالي تستهدف العديد من العلامات التجارية الرجال، بجانب إنتاجها مجموعات للماكياج غير مصنفة جنسيًا، وأضحت أن "ميلر" يقود زمام المبادرة في هذا الشأن، ويلقي بالفروق الجنسية جانبًا، ويرتدي ملابس "استفزازية". وتوقعت المجلة أن نشهد في عام 2019 بالكثير من من الرجال مرتدية ملابس أشبه بأزياء النساء.

ويذكر أن حفل توزيع جوائز "أوسكار" شهد إطلالة صادمة لـكريستيان سيريانو بفستانه الأسود المخملي، والذي كان قد ارتداه في السابق المغني والممثل بيلي بورتر، والذي كان يقصد من ارتدائه إرسال رسالة بتقبل الآخر وتبني المساواة.