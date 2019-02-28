المغص مشكلة مزعجة.. كيف تحدد سببه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة

المغص من المشكلات التي تصيب معظم الناس، وهناك أنواع مختلفة لمغص البطن يمكن تشخيصها حسب الأعراض ومكان الألم، ويمكن علاجها بعد تحديد السبب.

قال الدكتور محمد نبيل، أستاذ الكبد الجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، إن هناك أنواع مختلفة لمغص البطن يمكن تحديدها بطرق مختلفة من بينها الأعراض التي تظهر على المريض، والفحص.

أنواع مغص البطن

مغص المعدة

يحدث بسبب التهابات في المعدة نتيجة تناول مسكنات أو نتيجة مشكلات في جدار المعدة أو الإصابة ببكتيريا حلزونية تسبب التهاب مزمن، كما أن النزلات المعوية تسبب مغص في المعدة وقد يأتي بسبب تناول أطعمة فاسدة ويستمر من يومين إلى ثلاثة أيام حتى خروج الميكروب من الجسم، وربما يصاحبه قيء أو غثيان أو إسهال.

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