دراسة: هذه فائدة سكن الأطفال قرب المساحات الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أفادت دراسة طبية دانماركية بأن العيش بالقرب من حديقة أو مساحات خضراء قد يحمي صحة الأطفال العقلية في وقت لاحق من الحياة.

وتوصل الباحثون في كلية الطب جامعة (كوبنهاجن) إلى أن الأطفال الذين ينشؤون في بيئة طبيعية لديهم مخاطر أقل بنسبة 55% في الإصابة باضطراب عقلي كشخص بالغ، علاوة على ذلك، فإن التأثير الوقائي يزداد قوة مع المزيد من السنوات التي يقضيها الطفل بالقرب من الطبيعة.

وقالت الباحثة كريستين إنجمان الأستاذ في جامعة (آرهوس) بالدانمارك: "وجدنا أن الارتباط كان أقوى عندما حسبنا مقياسًا تراكميا للمساحة الخضراء منذ الولادة وحتى سن العاشرة مقارنة بقياس المساحة الخضراء في عام واحد"، متابعة: "هذا يشير إلى أن العلاقة الإيجابية تتراكم مع مرور الوقت، وأن التعرض للمساحات الخضراء في جميع مراحل الطفولة أمر مهم".

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات التسجيل الخاص في جميع المواطنين الدانماركيين، بالإضافة إلى بيانات حول جميع السكان المسجلين باعتبارهم يعانون من اضطراب نفسي، ثم قام الباحثون باستخدام بيانات الأقمار الصناعية لتقييم مقدار المساحات الخضراء بالقرب من كل شخص تم تسجيل بياناته من الميلاد حتى سن العاشرة.

وعلى الرغم من أن الدراسة يمكن أن تظهر فقط على الجمعيات، ووجد الباحثون أن المستويات العالية من المساحات الخضراء في مرحلة الطفولة كان مرتبطا بانخفاض مخاطر الإصابة من المشاكل النفسية في مرحلة البلوغ، وحتى بعد ضبط عوامل الخطر الأخرى مثل الوضع المالي والاجتماعي، ضغوط الحياة الحضرية.

وكانت الاضطرابات النفسية المرتبطة بشدة مع الذين يعيشون بالقرب من الحدائق أو الغابات اضطرابات تعاطي المخدرات (انخفضت 52%)، بما في ذلك القنب (44%)، وتعاطي الكحول (55%)، والاضطرابات العصبية أو المرتبطة بالتوتر (40%)، كما وجد الباحثون أن المساحات الخضراء يبدو أنها تقلل من خطر اضطرابات الشخصية، واضطرابات المزاج ثنائي القطب والمزاجي، وانفصام الشخصية.