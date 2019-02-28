لمرضى الأنيميا..حضري عصير البنجر بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري عصير البنجر على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام، إذا كنتي تعاني من الانيميا. المكونات: بنجر تفاح عسل أبيض أو سكر طريقة التحضير: تقشير التفاح ويتم تقطيعه على شكل شرائح. تقشير البنجر ويتم تقطيعه بنفس الشكل. ثم نضعهم في الخلاط ومعهم العسل أو السكر حسب الرغبه، ويقدم.

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