انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد مقتل واختفاء العشرات.. العراق يمنع جمع الكمء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 08:35 مساءً - بدأت السلطات العراقية، اليوم الخميٍس، تنفيذ قرار منع المواطنين في محافظة الأنبار من الخروج لجمع الكمء في الصحراء، وذلك بعد تعرّض العشرات منهم للخطف والقتل على أيدي عناصر تنظيم الدولة خلال الأيام الماضية.

وأصدرت قيادة "عمليات الجزيرة" في محافظة الأنبار قراراً، في شهر فبراير الجاري، يمنع المواطنين من الخروج لجمع الكمء من مناطق تخضع لسيطرة "داعش".

وجاء في نص البيان: "يُمنع منعاً باتاً خروج المواطنين إلى الصحراء لجمع الكمء؛ لمنع إعطاء الفرصة لتنظيم داعش لتنفيذ عملياته، وحفاظاً على أرواحهم".

وقتل تنظيم "داعش" أكثر من 10 أشخاص، اختطفهم في الأسابيع الماضية، أثناء رحلة البحث عن الكمء في مناطق محظورة أمنياً، كانوا يسعون خلالها لجني أكبر كمية من النبات الفطري.

والكمء هو نوع من أنواع الفطر البري يشبه حبات البطاطا، ويظهر بين شهري أكتوبر وديسمبر من كل عام، بعد هطول الأمطار وحدوث العواصف الرعدية، ويبدأ جنيه في أوائل شهر فبراير حتى نهاية مارس.