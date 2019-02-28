دراسة: العمل 9 ساعات في اليوم يزيد اكتئاب المرأة

أكدت دراسة حديثة أجريت في "يونيفرستي كوليج" بلندن أن عمل المرأة لمدة 9 ساعات أو أكثر في اليوم يزيد مخاطر إصابتها بالاكتئاب.

وأوضحت النتائج أن العمل ساعات إضافية تصل إلى 55 ساعة عمل في الأسبوع يزيد أعراض الاكتئاب لدى المرأة بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة بمن تعمل وفق ساعات العمل الأسبوعي العادية وهي ما بين 35 و40 ساعة.

وبحسب ما ذكره موقع «Authority Nutrition»، تعمل المرأة ساعات إضافية في البيت حتى عند قيام الرجل بأعمال منزلية، ما يضعها تحت ضغوط كبيرة، ويلقي على عاتقها بمسؤوليات كثيرة.

ووجدت الدراسة أن العمل خلال عطلة الأسبوع يزيد أعراض الاكتاب لدى الرجل بنسبة 3.4 بالمائة، بينما يؤدي إلى زيادة الأعراض لدى المرأة بنسبة 4.6%.

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