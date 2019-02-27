ابنة مصاب بحادث محطة مصر: "أبويا العائل الوحيد لينا"

حالة من الخوف والفزع انتابت هيام محمد، ابنة أحد المصابين في حادث حريق نشب داخل حطة مصر، حينما علمت بالنبأ الأليم من خلال متابعتها للتليفزيون، فهرعت على الفور بصحبة والدتها إلى مقر عمل والدها، بمحطة مصر.

"أبويا في العناية المركزة وحالته بين الحياة والموت ومش عاوزين يدخلونا" هكذا وصفت "هيام" ابنة أحد المصابين حال والدها محمد أحمد، العامل في أحد مطاعم محطة سكك حديد مصر، وحينما وقع الحادث الذي طال أيضًا المطاعم أصاب والدها ليتم نقله إلى مسشتفى دار الهلال.

وتابعت "هيام" في حديثها لـ"هن": "أبويا بيعيلني أنا وأولادي بعدما ما اتطلقت وكمان إخواتي.. مالناش غيره".

بعيون يملؤها الدموع والخوف، قالت زوجة الضحية التي رفضت ذكر اسمها: "لما جينا المستشفى قالولي جوزك في العناية المركزة حالته خطيرة ومش عارفة أدخل أشوفه وفي 6 حالات جوه قالوا لنا استنوا ميعاد الزيارة الساعة 3".

ووصفت زوجة المصاب ما شاهدته في الحادث: "أنا شوفت ناس خارجة متفحمة من المستشفى خايفة على جوزي ونفسي أشوفه بس أطمن عليه محدش عارف حاجة غير أنه في العناية المركزة".

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.

وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.

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