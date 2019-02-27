تريند جوجل مصر.. حكاية بحث المصريين عن رنا هويدي

بمجرد الضغط على عمليات البحث الرائجة بمحرك البحث الشهير "جوجل" في مصر، تجد رنا هويدي تحتل المرتبة الثالثة بين ما يهم المصريين اليوم، بعد واقعة حريق محطة مصر، بواقع ما يزيد عن 20 ألف عملية بحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما أثير حول إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة الدولي، قبل سفرها خارج البلاد.

ورصد "هُن" أبرز المعلومات عن رنا هويدي، بعد اهتمام نشطاء التواصل الاجتماعي بها.

- من مواليد القاهرة عام 1993 وتبلغ من العمر 26 عامًا.

- درست الإعلام وتخرجت بتقدير امتياز.

- مذيعة ومقدمة برامج ومخرجة مصرية من أصول تونسية.

- قدمت العديد من البرامج على القنوات العربية والمصرية.

- شاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال وأخرجت فيلم"لقمة عيش"

- درست الإخراج والتمثيل وفنون السينما.

- لقبت بـ"أصغر إعلامية في الوطن العربي" في بداياتها.

- بدأت في قناة "البغدادية" عام 2014 كقارئة نشرة ومذيعة رياضة.

- انتقلت إلى قناة "الغد العربي" في عام 2015 لتقدم نشرات الأخبار وبرنامج "يوم جديد".

- انتقلت للعمل في قناة "MBC" مصر في عام 2017 في برنامج "حديث المساء".

- تعمل حاليا مقدمة لبرنامج النشرة الفنية على قناة "الغد".

- كُرمت في مؤتمر "المرأة المصرية تاج عالراس"، ومؤتمر "صناع الخير"، تقديرًا لأعمالها الخيرية.

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