انت الان تتابع تفاصيل خبر مخاوف من انتشار "شيطان الأرض" في السعودية.. فما هو؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 02:26 مساءً - تخوّف الكثير من السعوديين من ظهور حشرة "الدُّوب" أو "الجنّ"، خلال الفترة الأخيرة، في العديد من المنازل والمنتزهات، متسائلين عن سبب ظهورها في طقس بارد.

وأوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن انتشار حشرة الدوب أو ما تُعرف باسم حشرة الجن أو حشرة "شيطان الأرض" طبيعي في هذه الفترة.

وأشار الزعاق في تصريحات لصحيفة "عاجل" السعودية، أمس الثلاثاء، إلى أنها سميت بهذه الأسماء لالتصاقها بجميع الأشياء؛ حيث تنتقل من مكان إلى آخر عن طريق المواشي وما شابه ذلك.

وأكد أن حشرة الدُّوب مسالمة ولا تؤذي الآخرين، مشيراً إلى أن الناس يأنفون منها بسبب شكلها.

وبين الموقع أن حشرة الدوب تستطيع العيش في جميع أنواع البيئات والمناطق المختلفة.