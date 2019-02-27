تحت شعار "أصل الحكاية".. احتفالية "القومي للمرأة" بيوم 16 مارس

في إطار الاحتفال بعيد المرأة المصرية، والذي يوافق يوم 16 مارس من كل عام، ينظم المجلس القومي للمرأة احتفالاته هذا العام، تحت شعار "المرأة المصرية .. أصل الحكاية "، وتمتد على مدار 16 يوما.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أن احتفالات المجلس هذا العام تختلف عن احتفالات الأعوام القادمة، لتزامنها مع مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، ومن هذا المنطلق وتكريما لتاريخ المرأة المصرية المشرف يحتفل المجلس بهذه المئوية على مدار 16 يوما، خلال الفترة من 1 لـ16 مارس.

وأضافت رئيسة المجلس أن احتفالات هذا العام تستهدف الوصول إلى مليون سيدة في قرى ونجوع مصر من خلال تنظيم مجموعه من الأنشطة والفعاليات الثقافية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، إلى جانب عدداً من الأنشطة الفنية والتوعوية، منها تنظيم حملة "طرق الأبواب"، بجميع محافظات الجمهورية، على مدار 16يوما، فضلا عن تنظيم حملة "لأني رجل" بجميع محافظات الجمهورية بالاستعانة بمجموعة من الشباب المتطوع على مدار 16 يوما.

كما تنظم جميع فروع المجلس بالمحافظات مجموعة من الندوات لمناقشة قضايا المرأة المختلفة والتركيز على تاريخ المرأة المصرية في مائة عام، كما تقوم لجان المجلس بتنظيم عددا من الأنشطة منها تنظيم منتدى منظمات المجتمع المدني لمناقشة قضية الزواج المبكر، كما تقوم لجنة المرأة الريفية بالمجلس بتنظيم ندوة حول التمكين الاقتصادي، وتدوير المخلفات وربط الصناعات بالحرف اليدوية للرائدات الريفيات والمزارعات بمحافظة المنوفية، إلى جانب تنظيم معسكر "أنا وماما"، للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأمهاتهم.

وفيما يتعلق باحتفال يوم 16 مارس، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه سوف يتم تنظيم احتفالية حاشدة بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية، وسوف تكون على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتتضمن فقرات فنية بالتعاون مع قصور الثقافة بكل محافظة.

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