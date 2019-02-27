عروس أمريكية خطيبها يضع شروطا لإتمام الزواج.. "لازم تخس بعد كل ولادة"

واجهت عروس قبل زواجها بأيام طلبات غريبة من زوجها، قبل إتمام حفل الزفاف، وذلك منعًا لحدوث المشكلات منها الحصول على مكافأة نقدية لكل طفل تنجبه.

وقررت العروس الأمريكية، 29 عاما، الاستعانة بـ«السوشيال ميديا»، للحصول على المشورة القانونية حول بعض الشروط الغريبة التي وضعها خطيبها، 36 عامًا، حيث باتت غير متأكدة من كيفية المضي قدما، بعد أن طلب منها التوقيع على اتفاق قبل الزواج يطلب منها أن تخسر كل وزن اكتسبته من الولادة في غضون سنة من وضع الطفل.

وتوالت الشروط الغريبة منها أنها لن تحصل على أي شيء في الطلاق إذا كانت غير مخلصة، وكتبت الفتاة في المنشور: «خطيبي جراح أعصاب، ناجح بشكل رائع في مجاله، لذلك عندما سألني عن الزواج، لم يكن هناك مجال للتردد خاصة مع حبي وإعجابي به، وطلب مني توقيع إتفاقية ما قبل الزواج ولم أندهش بذلك، فهو أمر معتاد، لذا فعلت الإجراء العادي وجلست مع والد خطيبي، وهو محام، ومن هنا بدا كل شيء غريبا».

ووضع خطيبها شروط أخرى مثل في حال خيانتها له فلن يكون لها أي حقوق مادية، والبند التالي ينص على وجوب فقد أي وزن اكتسبته خلال الحمل في غضون عام واحد، وعليها قياس نفسها وتسجيل الوزن قبل الزواج وأثناء الحمل وبعد الولادة، ثم يصبح قياس الوزن دوريا بصفة سنوية.

وبحسب ما ذكره موقع «ميرور»، جاءت أغلب الردود تنتقد هذه الشروط، وكتب أحدهم: «عقد اتفاق ما قبل الزواج يجب أن يحمي كلاكما، وليس هناك شرطا واحدا في كل ذلك يضمن لكِ حقك».

وكتبت أخرى: «وافقي على هذا العرض لكن ضعي شروطا أيضًا، ماذا لو خانك أو اكتسب وزنا؟».

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