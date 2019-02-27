بالصور| ريم مصطفي بإطلالة شبابية وشعر "كيرلي"

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها ظهرت خلالها بملابس شبابية تعود للثمانيات، والتي جعلتها تبدو أكثر أنوثه وجمالًا. وارتدت ريم "تي شيرت" أبيض فضفاض برسومات منقوشة، وجاكت "تايجر" إلى جانب "هوت شورت"، و"بندانة" عريضة باللون"البمبي"، وظهرت تستند على "موتوسيكل". وعلقت "ريم"، على الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية قائلةً: "موضة الثمانيات، شعر مجنون، والعثورعلى الوقت في الوقت المناسب، أحبك يا صديقتي". ولقيت الصور استحسان المتابعين عقب نشرها، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "خايف عليكي لتقعي من الموتوسيكل يا روحي أصلي أنا مجنونك". وأضاف آخر: "شيرين سيف النصر أوي". ​

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