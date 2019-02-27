بالصور| ابنة بيل جيتس تتزحلق على الجليد بصحبة حبيبها المصري

نشرت جينيفر جيتس، ابنة رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، اليوم، صورتين جديدتين بصحبة حبيبها المصري نايل نصار، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورتان تواجد الثنائي بأحد أماكن التزحلق على الجليد، برفقة صديقين لهما، وعلقت جينيفر قائلة: "تغيير المشهد والنشاط لمدة 48 ساعة.. طاقة مشحونة ومستعدة للتنافس مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع".

وتجمع "جنيفر" ابنة مؤسس شركة "مايكروسوفت" قصة حب عاطفية بنايل نصار، وهو مصري تعلم الاقتصاد بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا حيث تعرف عليها قبل 3 أعوام، وتشاركا العديد من الرحلات بمختلف أنحاء العالم.

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