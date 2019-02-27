دراسة جديدة توضح عدد ساعات نوم الأم عقب الحمل الأول

أوضحت دراسة جديدة أجريت في جامعة «وارويك» البريطانية، أن عدد ساعات نوم الأم بعد الحمل الأول تتناقص بمعدل ساعة يوميًا خلال أول 3 أشهر بعد الولادة.
وأشارت الدراسة إلى أن التأثير السلبي على نوم الأم يظل مستمراً حتى بعد مرور 6 سنوات من الولادة، وذلك وفقًا لما نشره موقع «Authority Nutrition».
ووجدت النتائج أنه حتى عندما يبلغ الطفل سن يتراوح بين 4 و6 سنوات يظل نوم الأم أقل من المطلوب بحوالي 20 دقيقة يومياً، وحذرت الدراسة من الآثار السلبية لنقص النوم، وعلاقتها بأمراض القلب والتمثيل الغذائي مثل السكري والبدانة.
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