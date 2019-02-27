حضري شوربة البصل على الطريقة الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير: ٤ بصل حجم كبير، مقطع شرائح. ١ ملعقة كبيرة زيت نباتي. ٣ ملعقة كبيرة زبدة. ١/٢ ملعقة كبيرة دقيق . ٧٥٠ مل مياه دافئة. مرقة خضراوات. ٢ ملعقة صغيرة سكر. ١ ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملح حسب الرغبة . رغيف خبز فرنسي مقطع شرائح سميكة. جبنة مبشورة. طريقة التحضير : 1- يسخن الزيت والزبدة على نار هادئة في قدر كبير ثم يضاف البصل المقطع ويقلب. 2- يستمر تقليب البصل حتى يذبل ويصبح لونه بني داكن. 3- يضاف السكر، الملح، الفلفل الأسود والدقيق. 4- يقلب الخليط لمدة دقيقتين. 5- يضاف مرق الخضروات في المياه الدافئة ويصب على خليط البصل المكرمل. 6- يترك على نار هادئة لمدة ربع ساعة. 7- تحمص شرائح الخبز الفرنسي. 8- تسكب الشوربة في أطباق فردية ثم يغطى كل طبق بقطعة من الخبز ويرش بالجبنة المبشورة. 9- تدخل الاطباق تحت شواية الفرن حتى تذوب الجبنة وتقدم ساخنة.

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