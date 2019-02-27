بالفيديو| بسمة وهبة تهاجم أنغام بعد زواجها من الموزع أحمد أبراهيم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإعلامية بسمة وهبة وهي تهاجم الفنانة أنغام بسبب موافقتها على الزواج من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم رغم علمها بزواجه من سيدة ولديه طفلان. ورأت وهبة أن رسالة الحب التى نشرتها أنغام لزوجها عبر موقع إنستجرام ليست مناسبة منها. ​

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