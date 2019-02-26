بالصور| استوحي فستان زفافك من نجمات «أوسكار 2019»

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، أمس، بمسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس، ظهور عدد كبير من الفنانات بإطلالات غير تقليدية على السجادة الحمراء، متوافقة مع أحدث صيحات الموضة من أشهر دور الأزياء العالمية، وهو ما تتابعه الكثير من الفتيات المقبلات على الزواج عن كثب لاختيار التصميمات المناسبة بينها لارتدائها في زفافهن مع اختلاف الألوان.

وإليك بعض التصميمات التي يمكنك أن تستوحي منها إطلالتك في حفل الزفاف، وفقًا لموقع "Brides" الأمريكي.

- فستان ريجينا كينج بتوقيع دار أزياء "أوسكار دو لارينتا".

- إطلالة إيمي آدامز بفستان فضي مكشوف الكتفين بتوقيع دار فيرزاتشي.

- وتألقت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية لورا هارير، بفستان سماوي اللون، مزين بتصميمات لامعة باللون الفضي، بتوقيع دار الأزياء الفرنسي "لوي فيتون".

- ارتدت الممثلة الأمريكية كيكي لاين فستانًا باللون الوردي، بتوقيع دار "فيرزاتشي" للأزياء.

- فستان المغنية الأمريكية كاسي موسجرافس باللون الوردي، الذي اعتمد على عدة طبقات من التل، وحزام فضي لامع في المنتصف.

- إطلالة المغنية الأمريكية سيزا، بفستان أبيض ذو فتحة جانبية وذيل متوسط الطول.

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