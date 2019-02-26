توفيت سيدة بسببها في أسيوط.. أطباء: "الفياجرا الحريمي" لا تعالج مشكلات الختان

أدى استخدام سيدة في أسيوط، تدعى "صابرين.م.ع"، مساء أمس "الحبة الروز"، أو الفياجرا النسائية، قبل إقامة علاقة حميمة مع زوجها إلى وفاتها نتيجة هبوط في القلب.

وقال الزوج في تحقيقات النيابة، إن زوجته تناولت الفياجرا النسائية ما أدى لتعرضها لهبوط حاد أدى للوفاة.

وأكد الطب الشرعي أقوال الزوج، ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة، مرجحا أن السبب هو تناول السيدة البالغة من العمر 25 عاما للحبة الروز.

وتنتشر في قرى ومحافظات السصعيد، عادة ختان الإناث، ويظن البعض خطأ أن الحبة الروز تعالج المشكلات التي يسببها الختان، وهو أمر خاطئ بحسب الاطباء الذين يوضحون في التقرير التالي تأثير وعمل الحبة الروز، واختلافه عن معالجة مشكلات الختان.

وقال الدكتور دكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ"هن"، إن الدواء يعيد الرغبة الجنسية لدى السيدات إلى مستواها الطبيعي ولا يزيدها، بينما مشكلات الختان بشكل أساسي تكون الاستمتاع خلال العلاقة الحميمة، والدواء بعيد عنها كليا، كما أنه لا يسبب تلهفًا جنسيًا بل يعيد الرغبة إلى السيدات اللاتي يفتقرن إليها، ولا يعالج مشكلات الختان، ولا يزيد الاستماع بالعلاقة الزوجية.

وأكد الدكتور يحيى وفا، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بجامعة الأزهر، في تصريحاته لـ"هن"، أن الدواء لا يعالج مشكلات الختان، التي هي بشكل أساسي في الأوعية الدموية، بينما الدواء يعمل على تحسين الرغبة الجنسية لدى السيدات، ومركزها في المخ، ولا يزيد الاستمتاع خلال العلاقة الحميمة.

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