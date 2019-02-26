بالفيديو| وصلة رقص نوبي لليلى علوي في أسوان

نشرت الفنانة ليلى علوي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "علوي" بقبعة رأس، مع ملابس كاجوال، وهي تُشارك مجموعة منقاطني محافظة أسوان، الرقص والغناء النوبي. وتتواجد الفنانة المصرية بالمحافظة، بالتزامن مع مهرجان أسوان، لسينما المرأة. ​

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