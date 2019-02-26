بالفيديو| أمريكية تفاجأ بثعبان ضخم داخل غسالتها

يومها بدأ بشكل عادي، لكنه انتهى بطريقة غير متوقعة، وذلك عندما اكتشفت سيدة أمريكية، أثناء إفراغ "غسالتها" من الملابس وجود "ثعبان ضخم" يرقد داخلها، ما جعلها تنتفض خارج حجرة الغسيل مسرعة بعد أن كانت على وشك الموت من شدة الصدمة.

في مقطع فيديو لا تتعدى مدته 18 ثانية، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظهر الأمريكية "أماندا وايز" من تامبا بولاية فلوريدا، وهى تركض يوم الأحد الماضى داخل شقتها ووراء منها كلبها وعلامات الذعر تبدو عليها، وذلك بعدما اكتشفت ثعبان ضخم من فصيلة "Corn Snake" أو ثعبان الذرة يرقد داخل مجفف غسالتها، اثناء إفراغ ملابسها وهى اللحظة التى لم تعتقد أنها ستعد من "أسوأ كوابيسها" فتقول السيدة المذعورة والتى كادت أن تموت خوفا من المشهد الذي رأته: "أكثر شيء أكره بعد الطيران في حياتي سيكون الثعابين.. لقد كنت على موعد مع الموت".

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية، أن زوج الشابة الأمريكية، تمكن من إخراج الثعبان دون أن يتأذى، ويعتقد أن ذلك الحيوان الزاحف قد تسلل إلى منزلهما عن طريق المواسير أو فتحة في الجدار الخارجي، وأضافت وايز "لم أركض بهذه السرعة أبدا طوال حياتي.. دقات قلبي كانت تتسارع، وكأنه سيخرج من جسدي، ولم أفقد هذه الكمية من العرق مسبقا".

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