بالصور| ليست مجرد أزياء.. "أوسكار 2019" بنكهة سياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسام سليم

على مر السنوات، وحفل توزيع جوائز الأوسكار بمثابة أهم عروض الأزياء في العالم، وشهد الحفل رقم 91 يوم الأحد، سباقًا غير معتاد بين دور الأزياء على لفت الانتباه من خلال نجوم هوليوود على السجادة الحمراء.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إنَّ الحفل الذي انخفضت نسبة الحضور به في الآونة الأخيرة، شهد قواعد جديدة للعبة تعكس تراجعا آخر في نسب المشاهدة.

وأضافت أنه في العام الماضي، سعت الأكاديمية إلى أن تظل الجائزة غير مسيسة، وهذا العام لم يكن مختلفًا كذلك، لكن العروض التمهيدية لم تخل من إيماءات سياسية واجتماعية.

ففي عام 2018، كانت حملة "MeToo" هي الأكثر ذكرا على شفاه النجوم، واكتسحت هوليوود مثل التسونامي، أما هذا العام، طغت مطالب المساواة بين الجنسين وتنوع المرشحين سلفا على الحفل. لكن على منصة العروض، كان هناك أكثر من شريط الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي ارتدته الممثلة الأمريكية كونستانس وو.

وكان الأمر مختلفا عند تسليم الجوائز، حيث حث المخرج الأمريكي سبايك لي، المشاهدين على اتخاذ "قرار أخلاقي" وأن يفعلوا الشيء الصحيح في انتخابات 2020. ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على تصريحاته ووصفها بأنها عنصرية.

وعلى السجادة الحمراء، كان فستان كريستيان سيريانو الأسود المخملي، والذي كان قد ارتداه في السابق المغني والممثل بيلي بورتر، له معنى مزدوج، حيث كان التصميم الأكثر لفتا للانتباه، والمعنى السياسي المطالب بتقبل الآخر وتبني المساواة.

وتجدر الإشارة إلى أن رامي مالك الذي حصل على جائزة أوسكار كأفضل ممثل هو أول مصري يفوز بالجائزة، فيما كان الممثل الأمريكي ماهرشالا علي الحاصل على أوسكار أفضل دور مساعد أول مسلم يفوز بالجائزة.