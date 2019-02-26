مكياج وتسريحات شعر النجمات في أوسكار 2019... من الأجمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 06:15 مساءً - ككل عام، ينتظر كثيرون حول العالم إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث تتألق النجمات على السجادة الحمراء بأجمل أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي تحاكي آخر صيحات الموضة. وفي أوسكار 2019، لم تخيب إطلالات النجمات الآمال، حيث اختارت كثيرات مكياجات ساحرة وتسريحات شعر عصرية وجذابة.

وفي ما يلي، جولة على مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل Oscar 2019 فمن كانت الأجمل في رأيك؟



مكياج ناعم

اعتمدت نجمات كثيرات خلال حفل جوائز أوسكار 2019 إطلالات ناعمة جداً وبسيطة، لناحية المكياج وتسريحة الشعر، في مقدمهن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، التي ظهرت بتسريحة الشعر الكاري القصير والمالس، والمكياج الطبيعي، والنجمة جيسيكا ألبا التي اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة النصفية المشدودة، والمكياج الناعم الذي ارتكز على الرموش الطويلة والكثيفة وخط الأيلاينر الرفيع فوق الرموش العليا. كذلك، ظهرت النجمة ليلي كولينز بإطلالة رومانسية ناعمة، اعتمدت فيها تسريحة الشعر المنسدل المزين بالورود الملونة على جانب الوجه، والمكياج الزهري الناعم، فيما اعتمدت النجمة Kate Bosworth مكياج العيون الذهبي وأحمر الشفاه الخوخي، وتسريحة الكعكة المرتفعة مع الغرة النصفية المشدودة. وكالعادة، ظهرت النجمة إيما ستون بإطلالة ناعمة ارتكزت على مكياج العيون النحاسي المطابق للون شعرها االقصير المالس.



إطلالات عصرية جذابة

النجمة Emily Ratajkowski اعتمدت بدورها، إطلالة أنيقة وفخمة ارتكزت على مكياج العيون السموكي البرونزي وأحمر الشفاه النيود، وتسريحة الكعكة المرتفعة مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه. من جانبها، اعتمدت النجمة Rachel Weisz إطلالة رومانسة أنيقة، حيث اختارت تسريحة الشعر الناعم المنسدل المزين بتاج لامع مرصع، والمكياج الزهري للعيون والخدين والشفاه. أما النجمة تشارليز ثيرون، فظهرت بالشعر الكاريه القصير مع التموجات الناعمة، والروج الأحمر القوي. كذلك، ظهرت النجمة Gemma Chan بـ المكياج الوردي الموحد الذي تميز بالأيلاينر المجنح الممتد الى خارج العين، وبتسريحة الشينيون الفوضوية المنخفضة مع الفرق الجانبي.

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