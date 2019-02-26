كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 06:15 مساءً - تُخفي تسريحات للشعر الخفيف مشكلات الشعر الخفيف وتضفي حجماً كثيفاً للشعر بعيداً عن استخدام وصلات الشعر التي تتسبّب في تلف الشعر أحياناً.



إليك تسريحات للشعر الخفيف ، فلا تتردّدي في اعتمادها لتنعمي بشعر جميل وطلة جذّابة كما ترغبين دوماً. كما تساعدك هذه التسريحات في إخفاء الشعر الخفيف من الأمام.



غرة شعر أمامية أو جانبية

إن غرة الشعر الأمامية تخفي تمامًا مظهر الشعر الخفيف من الأمام؛ كونها قصيرة ومنسدلة على الجبهة، والغرة الجانبية تحول النظر إلى شكلها وانسيابيتها.



تسريحة شعر جانبية، إحدى موديلات تسريحات للشعر الخفيف ، والتي تضفي حجماً وكثافة للشعر.



اعتماد تسريحات مثل الضفيرة الجانبية أو ذيل الحصان الجانبي مع غرة جانبية أيضًا، سيلفت النظر إلى طول شعرك، بعيدًا عن خفته أو كثافته.



تسريحات للشعر الخفيف بتطبيق الغرة المقسومة من الأمام



تناسب هذه التسريحة السهرات، وهي تلائم الشعر الطويل والشعر القصير.فهذه التسريحة بدورها ستحدد النظر إلى شكل وطول شعرك بعيدًا عن المنطقة الأمامية من شعرك.