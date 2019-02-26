الحقيبة الأبرز في 2019 تتوافر في خزانة الأمهات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 06:15 مساءً - منذ أكثر من 18 عامًا، وتحديدًا في مطلع عام 2000، ظهرت بعض التيارات وسيطرت على الموضة، مثل التنانير القصيرة، وحذاء الـ ugg، أما الحقيبة التي برزت بشكل لافت في ذلك الوقت، فكانت حقيبة بتصميم وظيفي أطلق عليها مصطلح "city" أو حقيبة المدينة، في إشارة لرواجها ومدى ملاءمتها لاطلالات متنوعة.

حقيبة "سيتي" صمّمها عام 2000 نيكولاس غيسكيير، واعتمدتها المشاهير في ذلك الوقت، مثل باريس هيلتون ولورين كونراد، ثم اختفت تمامًا لتعود عام 2016، لكن هذا العام يمكن القول إنه الأهم بالنسبة لحقيبة "سيتي" العصرية، فمن المتوقع أن نشاهدها في كل مكان وفي ذراع أهم مشاهير الموضة.



حقيبة "سيتي" من الكلاسيكية إلى الاطلالات الكاجوال

جرت العادة على أنّ الصيحات العائدة من حقبات سابقة، تحتل مكانة في خزانة الملابس الكلاسيكية، إلا أنّ الماركات العالمية مثل بالنسياغا Balenciaga، نجحت في إعادة تقديمها بروح جديدة أكثر عصرية، لا سيما القطع المزدانة برسوم الغرافيتي، والتي من المتوقع أن تتصدر هذه التصاميم الاطلالات النهارية الأنيقة.

ظهرت كذلك التصاميم الناعمة الخالية من التفاصيل، لتُبرز فقط التصميم الأيقوني لحقيبة "سيتي"، كما قدمت علامة بالنسياغا أحجامًا متنوعة منها، فإذا كانت قديمًا مقتصرة على الحجم المتوسط والكبير، ففي 2019 يمكنكِ اقتناء الحقيبة ذاتها بحجم صغير يواكب موضة هذا العام.



طرق تنسيق حقيبة سيتي City لتناسب عام 2019

خلال أسابيع الموضة، في نيويورك ولندن وباريس، ظهرت حقيبة المدينة بشكل بارز في اطلالات الشارع، واللافت أنّ نجمات الموضة حملوها بأسلوب كاجوال، سواء من خلال حملها بأسلوب الـ"كروس"، أو اعتماد القطع المزدانة برسوم الغرافيتي والألوان الساطعة. إلا أنّ مكانتها كحقيبة كلاسيكية مازالت موجودة، فيمكنكِ اقتناؤها وتنسيقها مع بدلة أو سترة أنيقة.

تابعي أيضاً:

الحقائب المطرزة تعود إلى واجهة الموضة .. إليكِ أجمل الموديلات

هل أعارت ميغان ماركل حقيبتها للدوقة كاميلا باركر؟!

حقيبة البوهو تتأثر بموضة التسعينيات وتعود من جديد