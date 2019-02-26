"بورتر" عن ارتدائه فستانا بـ"الأوسكار": أنا رجل في ثوب امرأة.. وفخور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

ظهر الممثل والمغني الأمريكي بيلي بورتر في حفل توزيع الجوائز الأوسكار الـ91، بإطلالة غريبة، إذ ارتدى فستانًا عبارة عن قطعتين، الأولى بتصميم شكل البدلة المعتاد بالشكل الكلاسيكي، ونسق معها رابطة عنق باللون الأسود مع وجود كشكاش من عند أكمام الشيميز الأبيض، أما الثانية فكانت فستانًا منفوش باللون الأسود من الخامة المخملية يرجع تصميمها للعصر الفيكتوري، وجاء التصميم بلمسات من مصمم الأزياء الأمريكي كريستان سيريانو.

وقال "بورتر" لمجلة "فوج" المتخصصة في عالم الموضة والأزياء بنسختها الإنجليزية: "أنا رجل في ثوب امرأة، وأريد أن أوصل للناس رسالة معينة، وهي احترام الآراء المختلفة، وليس من الضروري الاتفاق على كل ما تريد فعله".

وتابع بورتر أنه كان يريد أن يكون قطعة فنية تسير على السجادة الحمراء، ليراها العالم بأكمله، وتحدث عن اختياره للملابس التي تبدو غريبة لدى البعض، نظرًا لكونها من صيحات الملابس المتخصصة للسيدات، ولكن يرى بورتر أن لا خلاف بين الملابس الرجالية والنسائية في عالم الموضة، ويتعمد دائمًا اختيار تلك الصحيات في كل مناسبة يتواجد فيها لكي يكسر تلك القاعدة.

وأضاف أنه عند اختياره لصيحات الملابس النسائية يشعر بالقوة ويريد أن يراه العالم، ويقف أمام عدسات الكاميرات بفخر دون الشعور بالخجل، لافتًا إلى أنه اختار هذا التصميم؛ لإحياء ذكرى ممثل هكتور إكسترافاجانزا الذي ارتدى نفس التصميم لتسليط الضوء على موضة الثمانينيات في نيويورك.

يذكر أن إطلالة بيلي بورتر "النسائية" ليست الأولى، إذ ظهر في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الماضي، ببدلة باللون الرمادي، مع وجود روب مبطنة باللون الفوشيا.